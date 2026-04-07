Prévisions action Air Liquide : Mise à jour des ventes pré-T1Air Liquide est un groupe français de gaz industriels dont les actions ont attiré l'attention après la publication de sa mise à jour des ventes pré-T1 2026 avant les résultats du 28 avril 2026. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Air Liquide SA (AI) se négocie à 180,70 € en séance européenne de l'après-midi à 15h42 UTC le 2 avril 2026, dans la fourchette intrajournalière de 177,50 € à 181,25 €. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Le sentiment autour d'Air Liquide s'est récemment moins concentré sur les actions des courtiers que sur les jalons de publication spécifiques à l'entreprise. La société a publié son document de communication des ventes pré-T1 2026 le 1er avril 2026, avant le chiffre d'affaires du premier trimestre prévu pour le 28 avril 2026, offrant aux investisseurs une référence de modélisation anticipée (WebDisclosure, 31 mars 2026). Air Liquide a également confirmé le 31 mars 2026 avoir achevé avec succès la dimension durabilité de son plan stratégique ADVANCE, ajoutant une mise à jour corporate supplémentaire au flux d'actualités à court terme (FinanzWire, 30 mars 2026). Le sentiment général des actions européennes fait face à des vents contraires, alors que le premier anniversaire des droits de douane du « Liberation Day » américain – qui ont imposé un prélèvement de 20 % sur les biens de l'UE – remet l'accent sur l'incertitude de la politique commerciale qui pourrait peser sur les industriels français (Bloomberg, 30 mars 2026).
Prévisions action Air Liquide 2026–2030 : Objectifs de prix tiers
Au 2 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Air Liquide reflètent une position majoritairement constructive, ancrée par l'ambition d'expansion des marges de l'entreprise, des volumes de gaz et services résilients, et un ensemble d'activités de courtage avant la publication des ventes T1 2026 prévue pour le 28 avril 2026.
Morgan Stanley (relèvement à Equal Weight, objectif révisé)
Morgan Stanley a relevé Air Liquide à Equal Weight contre Underweight, augmentant son objectif de prix à 168 € contre 154 €. La révision a suivi les résultats annuels de février 2026 de l'entreprise, le courtier citant un soutien de valorisation amélioré après une période de sous-performance du cours de l'action (TipRanks, 27 mars 2026).
Deutsche Bank (réitération Achat)
L'analyste de Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte a réitéré une recommandation Achat sur Air Liquide, maintenant inchangée la prévision de l'action AI à 205 €. La note maintient une position positive compte tenu de l'agenda d'amélioration continue des marges de l'entreprise et de l'exposition aux marchés finaux de l'hydrogène et de la santé (MarketScreener, 24 mars 2026).
Kepler Cheuvreux (relèvement à Achat, objectif relevé)
Kepler Cheuvreux a relevé Air Liquide à Achat contre Conserver, portant son objectif de prix à 194 € contre 176 €. Le courtier a cité la valorisation après une faiblesse récente et souligné le profil de bénéfices défensif de l'entreprise comme favorable dans un contexte d'incertitude plus large des actions européennes (MarketScreener, 31 mars 2026).
Barclays (réitération Achat)
L'analyste de Barclays Alex Sloane a réaffirmé une recommandation Achat sur Air Liquide, maintenant l'objectif de prix à 195 €. Le courtier a décrit Air Liquide comme un bénéficiaire émergent du déploiement des infrastructures IA, citant l'approvisionnement en gaz industriels de l'entreprise aux clients de centres de données et de semi-conducteurs comme un moteur de demande structurelle (MarketScreener, 16 mars 2026).
Investing.com (aperçu du consensus)
Investing.com agrège les prévisions de 20 analystes, plaçant l'objectif de prix moyen à 12 mois à 196,10 €, dans une fourchette de 168 € (bas) à 216 € (haut). La recommandation consensuelle est Achat, avec 15 analystes recommandant l'action, 3 conseillant Conserver et 2 sur Vendre (Investing.com, 2 avril 2026).
Les prévisions et projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Prix de l'action AI : Aperçu technique
Le cours de l'action Air Liquide se négocie à 180,70 € à 15h42 UTC le 2 avril 2026, se situant en dessous du groupe de moyennes mobiles clés de TradingView : les moyennes mobiles simples à 20, 50, 100 et 200 jours à environ 188 €, 184 €, 221 € et 280 €. Le prix reste en dessous des quatre niveaux, une configuration que le résumé des moyennes mobiles de TradingView classe comme vente sur les horizons temporels à court, moyen et long terme.
Les lectures de momentum sont modérées. L'indice de force relative sur 14 jours se situe à 39,02, en territoire neutre inférieur, indiquant qu'une pression baissière a été présente au cours de la période récente sans toutefois atteindre des extrêmes de survente. L'indice directionnel moyen, à 21,54, suggère une tendance de conviction modérée plutôt que forte, se situant juste au-dessus du seuil qui dénote généralement un mouvement directionnel plus établi (TradingView, 2 avril 2026).
À la hausse, le point pivot classique à 182,19 € représente la référence la plus proche au-dessus du dernier prix ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau mettrait en perspective le chiffre R1 près de 205,92 €. À la baisse, le pivot classique S1 à 150,88 € est le prochain niveau de support référencé en dessous des prix actuels, avec le niveau S2 près de 127,15 € comme marqueur supplémentaire (TradingView, 2 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.
Historique du cours de l'action Air Liquide (2024–2026)
Le cours de l'action Air Liquide a ouvert avril 2024 près de son pic sur deux ans, clôturant à 191,70 € le 3 avril 2024, avant qu'une baisse régulière ne ramène l'action vers la fourchette de 154 € à 162 € de mi à fin 2024. Elle a clôturé l'année à 156,50 € le 31 décembre 2024, environ 18 % en dessous du début de cette fenêtre de deux ans.
2025 a commencé doucement, avec les actions chutant à une clôture de 154,75 € le 3 janvier avant de se redresser régulièrement au printemps et en été. L'action a atteint un sommet de clôture de 186,90 € le 16 mai 2025, soutenue par les résultats annuels 2024 et un objectif de marge à moyen terme relevé annoncé en février. Une dérive progressive à la baisse a suivi au second semestre, avec AI clôturant 2025 à 160,25 € le 31 décembre.
2026 a connu une reprise plus marquée. Après avoir touché un plus bas de clôture à 165,30 € le 9 mars, l'action a grimpé fin mars sur fond d'une série de relèvements de courtiers, clôturant à 181,10 € le 2 avril 2026, environ 13,9 % de hausse depuis le début de l'année et environ 1,6 % en hausse sur un an.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Air Liquide (AI) : Avis des analystes Capital.com
Le cours de l'action Air Liquide a connu une reprise notable début 2026, grimpant d'une clôture de 165,30 € le 9 mars à 180,70 € au 2 avril, soutenu par une série de relèvements de courtiers et les objectifs de marges à moyen terme relevés de l'entreprise. Le secteur des gaz industriels bénéficie globalement de vents porteurs structurels de la demande, notamment le déploiement des infrastructures hydrogène, l'approvisionnement en gaz des centres de données et les marchés finaux de la santé, qui soutiennent un narratif constructif à long terme. Cela dit, l'exposition significative d'Air Liquide aux revenus européens la rend sensible à l'environnement de politique commerciale, et une pression tarifaire renouvelée sur les biens de l'UE pourrait peser sur l'activité industrielle et, par conséquent, sur les volumes de gaz.
La valorisation présente également un tableau nuancé. Avec l'objectif consensuel moyen de 20 analystes se situant près de 196 €, les actions se négocient à un prix inférieur à ce niveau, ce que certains observateurs peuvent interpréter comme une marge de reprise ; d'autres peuvent noter que l'action reste en dessous de ses sommets d'avril 2024 près de 191 €, reflétant une période de dé-rating qui ne s'est pas encore complètement inversée. Les fluctuations des coûts de l'énergie ajoutent une couche de complexité supplémentaire, car elles peuvent affecter les marges opérationnelles dans les deux sens à travers le réseau de production d'Air Liquide.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD Air Liquide
Au 2 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Air Liquide montre 98 % d'acheteurs et 2 % de vendeurs, plaçant le sentiment fermement en territoire d'achat massif et unilatéral long. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com au moment de la rédaction et peut changer rapidement.
Résumé – Air Liquide 2026
- Air Liquide (AI) se négocie à 180,70 € à 15h42 UTC le 2 avril 2026, en hausse d'environ 13,9 % depuis le début de l'année et d'environ 1,6 % sur un an.
- Le résumé des moyennes mobiles de TradingView est baissier sur tous les horizons temporels, avec le dernier prix en dessous des MME à 20, 50, 100 et 200 jours à environ 188 €, 184 €, 221 € et 280 € ; le RSI sur 14 jours affiche 39,02, en territoire neutre inférieur.
- Les principaux moteurs de hausse incluent la demande structurelle de l'hydrogène, de la santé et des centres de données, ainsi qu'un objectif d'amélioration de marge de 560 points de base relevé de 2022 à 2027.
- Le risque de politique commerciale présente un contrepoids, car une pression tarifaire américaine renouvelée sur les biens de l'UE pourrait freiner l'activité industrielle européenne et peser sur les volumes de gaz.
- Air Liquide a publié son document de communication des ventes pré-T1 2026 le 1er avril 2026 ; le rapport complet sur les revenus T1 2026 est prévu pour le 28 avril 2026, ce qui pourrait être le prochain catalyseur matériel de l'entreprise.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions Air Liquide ?
La base d'actionnaires d'Air Liquide comprend généralement un mélange d'investisseurs institutionnels, de gestionnaires d'actifs et d'actionnaires particuliers, plutôt qu'un propriétaire clairement dominant. En pratique, la propriété peut évoluer au fil du temps à mesure que les fonds ajustent leurs positions, de sorte que l'actionnaire principal peut varier selon la période de déclaration. Les lecteurs recherchant la répartition la plus récente se réfèreraient généralement au rapport annuel le plus récent de l'entreprise ou aux dépôts réglementaires, qui détaillent les principales participations déclarées et la structure de propriété plus en détail.
Quelle est la prévision du cours de l'action Air Liquide sur 5 ans ?
Il n'existe pas de prévision unique convenue sur cinq ans pour l'action AI. Les projections à plus long terme dépendent de facteurs tels que la demande industrielle, l'activité de santé, l'investissement dans l'hydrogène, les coûts de l'énergie, la réalisation des marges et le contexte économique européen plus large. Les objectifs d'analystes dans cet article se concentrent sur les 12 prochains mois plutôt que sur une période complète de cinq ans. Cela signifie que toute estimation à plus long terme doit être traitée comme incertaine et comme un scénario, non comme une attente ferme de performance future.
Air Liquide est-elle une bonne action à acheter ?
La question de savoir si Air Liquide est considérée comme une bonne action à acheter dépend des objectifs individuels, de la tolérance au risque, de l'horizon temporel et de la vision du secteur des gaz industriels. L'article présente à la fois des facteurs favorables, tels que les relèvements de courtiers et les thèmes de demande structurelle, et des risques, notamment l'incertitude tarifaire et les pressions sur les coûts. Cet équilibre est important. Une action qui convient à un investisseur ou trader peut ne pas convenir à un autre, donc cette question n'a pas de réponse universelle oui ou non.
L'action Air Liquide pourrait-elle monter ou descendre ?
L'action Air Liquide pourrait évoluer dans les deux directions, selon les résultats de l'entreprise, les révisions d'analystes, les tendances sectorielles et les conditions de marché plus larges. À court terme, les traders peuvent surveiller la publication des revenus T1 2026, les commentaires des courtiers et les changements dans le sentiment industriel européen. Les indicateurs techniques de l'article montrent des signaux mitigés, avec un prix en dessous des moyennes mobiles clés mais pas encore en territoire profondément survendu. Cette combinaison pointe vers l'incertitude plutôt qu'une configuration claire unidirectionnelle.
Dois-je investir dans l'action Air Liquide ?
Vous seul pouvez décider si investir dans Air Liquide correspond à vos objectifs financiers et à votre profil de risque. Cet article est à titre informatif uniquement et ne fournit pas de conseil en investissement ou de recommandation. Avant de prendre toute décision, il peut être utile d'examiner les fondamentaux d'Air Liquide, les résultats récents, la valorisation et les risques pertinents, puis de considérer comment la position s'intégrerait dans un portefeuille plus large. Pour certains participants du marché, les CFD peuvent être utilisés pour le trading à court terme plutôt que pour l'investissement à long terme.
Puis-je trader les CFD Air Liquide sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Air Liquide sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.