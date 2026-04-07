Air Liquide SA (AI) se négocie à 180,70 € en séance européenne de l'après-midi à 15h42 UTC le 2 avril 2026, dans la fourchette intrajournalière de 177,50 € à 181,25 €. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Le sentiment autour d'Air Liquide s'est récemment moins concentré sur les actions des courtiers que sur les jalons de publication spécifiques à l'entreprise. La société a publié son document de communication des ventes pré-T1 2026 le 1er avril 2026, avant le chiffre d'affaires du premier trimestre prévu pour le 28 avril 2026, offrant aux investisseurs une référence de modélisation anticipée (WebDisclosure, 31 mars 2026). Air Liquide a également confirmé le 31 mars 2026 avoir achevé avec succès la dimension durabilité de son plan stratégique ADVANCE, ajoutant une mise à jour corporate supplémentaire au flux d'actualités à court terme (FinanzWire, 30 mars 2026). Le sentiment général des actions européennes fait face à des vents contraires, alors que le premier anniversaire des droits de douane du « Liberation Day » américain – qui ont imposé un prélèvement de 20 % sur les biens de l'UE – remet l'accent sur l'incertitude de la politique commerciale qui pourrait peser sur les industriels français (Bloomberg, 30 mars 2026).

Prévisions action Air Liquide 2026–2030 : Objectifs de prix tiers

Au 2 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Air Liquide reflètent une position majoritairement constructive, ancrée par l'ambition d'expansion des marges de l'entreprise, des volumes de gaz et services résilients, et un ensemble d'activités de courtage avant la publication des ventes T1 2026 prévue pour le 28 avril 2026.

Morgan Stanley (relèvement à Equal Weight, objectif révisé)

Morgan Stanley a relevé Air Liquide à Equal Weight contre Underweight, augmentant son objectif de prix à 168 € contre 154 €. La révision a suivi les résultats annuels de février 2026 de l'entreprise, le courtier citant un soutien de valorisation amélioré après une période de sous-performance du cours de l'action (TipRanks, 27 mars 2026).

Deutsche Bank (réitération Achat)

L'analyste de Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte a réitéré une recommandation Achat sur Air Liquide, maintenant inchangée la prévision de l'action AI à 205 €. La note maintient une position positive compte tenu de l'agenda d'amélioration continue des marges de l'entreprise et de l'exposition aux marchés finaux de l'hydrogène et de la santé (MarketScreener, 24 mars 2026).

Kepler Cheuvreux (relèvement à Achat, objectif relevé)

Kepler Cheuvreux a relevé Air Liquide à Achat contre Conserver, portant son objectif de prix à 194 € contre 176 €. Le courtier a cité la valorisation après une faiblesse récente et souligné le profil de bénéfices défensif de l'entreprise comme favorable dans un contexte d'incertitude plus large des actions européennes (MarketScreener, 31 mars 2026).

Barclays (réitération Achat)

L'analyste de Barclays Alex Sloane a réaffirmé une recommandation Achat sur Air Liquide, maintenant l'objectif de prix à 195 €. Le courtier a décrit Air Liquide comme un bénéficiaire émergent du déploiement des infrastructures IA, citant l'approvisionnement en gaz industriels de l'entreprise aux clients de centres de données et de semi-conducteurs comme un moteur de demande structurelle (MarketScreener, 16 mars 2026).

Investing.com (aperçu du consensus)

Investing.com agrège les prévisions de 20 analystes, plaçant l'objectif de prix moyen à 12 mois à 196,10 €, dans une fourchette de 168 € (bas) à 216 € (haut). La recommandation consensuelle est Achat, avec 15 analystes recommandant l'action, 3 conseillant Conserver et 2 sur Vendre (Investing.com, 2 avril 2026).

À retenir : parmi ces sources, les prévisions de l'action Air Liquide s'étendent de 168 € (Morgan Stanley) à 205 € (Deutsche Bank), avec une moyenne consensuelle de 20 analystes à 196,10 € et des recommandations Achat dominantes dans l'univers de couverture.

Les prévisions et projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Prix de l'action AI : Aperçu technique

Le cours de l'action Air Liquide se négocie à 180,70 € à 15h42 UTC le 2 avril 2026, se situant en dessous du groupe de moyennes mobiles clés de TradingView : les moyennes mobiles simples à 20, 50, 100 et 200 jours à environ 188 €, 184 €, 221 € et 280 €. Le prix reste en dessous des quatre niveaux, une configuration que le résumé des moyennes mobiles de TradingView classe comme vente sur les horizons temporels à court, moyen et long terme.

Les lectures de momentum sont modérées. L'indice de force relative sur 14 jours se situe à 39,02, en territoire neutre inférieur, indiquant qu'une pression baissière a été présente au cours de la période récente sans toutefois atteindre des extrêmes de survente. L'indice directionnel moyen, à 21,54, suggère une tendance de conviction modérée plutôt que forte, se situant juste au-dessus du seuil qui dénote généralement un mouvement directionnel plus établi (TradingView, 2 avril 2026).

À la hausse, le point pivot classique à 182,19 € représente la référence la plus proche au-dessus du dernier prix ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau mettrait en perspective le chiffre R1 près de 205,92 €. À la baisse, le pivot classique S1 à 150,88 € est le prochain niveau de support référencé en dessous des prix actuels, avec le niveau S2 près de 127,15 € comme marqueur supplémentaire (TradingView, 2 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du cours de l'action Air Liquide (2024–2026)

Le cours de l'action Air Liquide a ouvert avril 2024 près de son pic sur deux ans, clôturant à 191,70 € le 3 avril 2024, avant qu'une baisse régulière ne ramène l'action vers la fourchette de 154 € à 162 € de mi à fin 2024. Elle a clôturé l'année à 156,50 € le 31 décembre 2024, environ 18 % en dessous du début de cette fenêtre de deux ans.

2025 a commencé doucement, avec les actions chutant à une clôture de 154,75 € le 3 janvier avant de se redresser régulièrement au printemps et en été. L'action a atteint un sommet de clôture de 186,90 € le 16 mai 2025, soutenue par les résultats annuels 2024 et un objectif de marge à moyen terme relevé annoncé en février. Une dérive progressive à la baisse a suivi au second semestre, avec AI clôturant 2025 à 160,25 € le 31 décembre.

2026 a connu une reprise plus marquée. Après avoir touché un plus bas de clôture à 165,30 € le 9 mars, l'action a grimpé fin mars sur fond d'une série de relèvements de courtiers, clôturant à 181,10 € le 2 avril 2026, environ 13,9 % de hausse depuis le début de l'année et environ 1,6 % en hausse sur un an.