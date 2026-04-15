Operar Stanley Black And Decker - SWK CFD

Sobre Stanley Black & Decker, Inc.

Stanley Black & Decker, Inc. es un proveedor global de herramientas de manuales, herramientas eléctricas y accesorios relacionados, soluciones de acceso mecánico, como puertas automáticas y sistemas de cierre comercial, sistemas electrónicos de seguridad y monitoreo, soluciones de atención médica, sistemas de fijación de ingeniería y productos y servicios para diversas aplicaciones industriales. Los segmentos de la Compañía incluye: Herramientas y Almacenamiento, Seguridad e Industrial. Su segmento de Herramientas y Almacenamiento consiste en los negocios de Herramientas Eléctricas y Herramientas Manuales, Accesorio y Almacenamiento. El segmento de Seguridad consiste en los negocios de soluciones de seguridad convergente y soluciones de acceso mecánico. Su segmento Industrial consiste en los negocios de Ingeniería de Fijación e Infraestructura. Ofrece marcas como SIDCHROME, AeroScout, DEWALT, Newell Tools y Craftsman, Irwin, Lenox, Craftsman, BLACK+DECKER, SONITROL, Warren, GRIPCO, Porter-Cable, BOSTITCH y WanderGuard.

El precio actual de la acción Stanley Black And Decker en tiempo real es 67.05 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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