Operar Under Armour Cl A - UAA CFD

Sobre Under Armour Inc

Under Armour, Inc. se dedica al desarrollo, comercialización y distribución de ropa, calzado y accesorios de alto rendimiento para hombres, mujeres y jóvenes. Los segmentos de la compañía incluyen América del Norte, que consiste en los Estados Unidos y Canadá; Europa, Medio Oriente y África (EMEA); Asia-Pacífico; América Latina y Connected Fitness. Sus productos se venden en todo el mundo y son usados por atletas de todos los niveles, desde jóvenes hasta profesionales, en campos de juego de todo el mundo, así como por consumidores con estilos de vida activos. La compañía vende su indumentaria de marca, calzado y accesorios en América del Norte a través de sus canales mayoristas y directos a los consumidores. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tenía aproximadamente 151 tiendas de fábrica en América del Norte localizadas principalmente en centros de venta en todo Estados Unidos. Además, la Compañía distribuye sus productos en América del Norte a través de proveedores de logística externos con ubicaciones principales en Canadá, Nueva Jersey y Florida.

El precio actual de la acción Under Armour Cl A en tiempo real es 6.26 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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