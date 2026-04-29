Operar IAC/InterActiveCorp - IAC CFD

Sobre IAC/Interactivecorp

IAC/Interactivecorp. es una empresa de medios de comunicación e Internet. Los segmentos de la empresa incluyen Dotdash Meredith, Angi Inc, Search y Emerging & Other. Su segmento Dotdash Meredith consiste en sus negocios digitales y de impresión. A través de su negocio digital, ofrece contenidos digitales originales y atractivos en una variedad de formatos, incluyendo artículos, ilustraciones, vídeos e imágenes. Su negocio impreso publica aproximadamente 30 revistas, así como más de 350 publicaciones de interés especial. Sus marcas incluyen PEOPLE, Entertainment Weekly, Investopedia y otras. Su segmento Angi Inc. incluye los negocios y operaciones norteamericanas (Estados Unidos y Canadá) y europeas de Angi Inc. Sus negocios y operaciones en Norteamérica incluyen Angi Ads, Angi Leads y Angi Services. Su segmento de búsqueda está formado por Ask Media Group y su negocio de escritorio. Su segmento Emerging & Other incluye Care.com, Mosaic Group, Bluecrew, Vivian Health, The Daily Beast, IAC Films y Newco.

El precio actual de la acción IAC/InterActiveCorp en tiempo real es 44.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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