Operar Restaurant Brands Intrnational - QSR CFD

Sobre Restaurant Brands International Inc

Restaurant Brands International Inc. es una empresa de restaurantes de servicio rápido. La Compañía tenía más de 20,000 restaurantes en más de 100 países y en los territorios de los Estados Unidos, al 31 de diciembre de 2016. Opera a través de dos segmentos: Tim Hortons (TH) y Burger King (BK). Los restaurantes Tim Hortons son restaurantes de servicio rápido con un menú que incluye café mezclado, té, bebidas especiales frías y calientes a base de espresso, productos horneados, incluyendo rosquillas, tortas, bagels, muffins, galletas y pasteles, paninis a la parrilla, sándwiches clásicos, envolturas y sopas, entre otros. Los restaurantes Burger King son restaurantes de servicio rápido que ofrecen hamburguesas a la parrilla, pollo y otros sándwiches especiales, papas fritas, refrescos y otros alimentos. La compañía opera instalaciones de tostado de café en Hamilton, Ontario y Rochester, Nueva York. La compañía vende sus materias primas y suministros, que incluyen café, azúcar, productos de papel y otros suministros de restaurantes a los restaurantes de Tim Hortons.

El precio actual de la acción Restaurant Brands Intrnational en tiempo real es 79.27 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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