Operar Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares - VEA CFD

Sobre Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares

El fondo emplea un enfoque de inversión basado en la indexación, diseñado para seguir el rendimiento del FTSE Developed All Cap ex US Index, un índice ponderado por la capitalización del mercado que se compone de aproximadamente 4.022 acciones comunes de empresas de gran, mediana y pequeña capitalización ubicadas en Canadá y en los principales mercados de Europa y la región del Pacífico. El asesor intenta replicar el índice objetivo invirtiendo la totalidad, o casi la totalidad, de sus activos en las acciones que componen el índice, manteniendo cada acción en aproximadamente la misma proporción que su ponderación en el índice.

El precio actual de la acción Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares en tiempo real es 67.01 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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