Operar iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF - SDG CFD

Sobre iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF

La inversión pretende seguir la evolución del MSCI ACWI Sustainable Impact Index. Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen el índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores que componen el índice subyacente. El índice está compuesto por empresas que obtienen la mayor parte de sus ingresos de productos y servicios que abordan al menos uno de los principales retos sociales y medioambientales del mundo identificados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El precio actual de la acción iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF en tiempo real es 88.06 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Apellis Pharmaceuticals, Inc., Sunac China Holdings Limited, Matterport, Inc., The9 Limited, WD-40 y iShares Semiconductor ETF. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.