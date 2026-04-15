Operar SL Green Relty - SLG CFD

Sobre SL Green Realty Corp

SL Green Realty Corp. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) autogestionado. La empresa se dedica a la adquisición, el desarrollo, la propiedad, la gestión y la explotación de propiedades inmobiliarias comerciales y residenciales, principalmente de oficinas, situadas en el área metropolitana de Nueva York. La empresa opera a través de dos segmentos: el inmobiliario y las inversiones en deuda y capital preferente. Su objetivo empresarial es maximizar el rendimiento total para los accionistas, a través de los ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes y los fondos de las operaciones (FFO), y a través de la apreciación del valor de los activos. La empresa tiene intereses en aproximadamente 77 edificios que suman 35,3 millones de pies cuadrados. Esto incluye intereses en 27,1 millones de pies cuadrados de edificios de Manhattan y 7,4 millones de pies cuadrados que garantizan la deuda y las inversiones de capital preferente. También gestiona dos edificios de oficinas propiedad de terceros que abarcan aproximadamente 2,1 millones de pies cuadrados.

El precio actual de la acción SL Green Relty en tiempo real es 41.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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