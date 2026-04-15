Operar WW Grainger - GWW CFD

Sobre W W Grainger Inc

W.W. Grainger, Inc. es un distribuidor interempresarial de productos y servicios de mantenimiento, reparación y operación (MRO) con operaciones principalmente en Norteamérica, Japón y el Reino Unido. La empresa opera a través de dos segmentos: High-Touch Solutions N.A. y Endless Assortment. El segmento High-Touch Solutions N.A. ofrece soluciones MRO de valor añadido. Este segmento incluye los negocios de la empresa en Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico. El segmento Endless Assortment de la empresa ofrece una plataforma en línea ágil y transparente con una única compra de productos. El segmento Endless Assortment incluye los canales online Zoro Tools, Inc. (Zoro) y MonotaRO Co. (MonotaRO) que operan principalmente en Norteamérica, Japón y el Reino Unido. La oferta de productos de la empresa incluye seguridad y protección, manipulación y almacenamiento de materiales, bombas y equipos de fontanería, limpieza y mantenimiento, metalurgia y herramientas manuales.

El precio actual de la acción WW Grainger en tiempo real es 1141 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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