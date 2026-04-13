Operar Jardine C&C - C07sg CFD

Sobre Jardine Cycle & Carriage Ltd

Jardine Cycle & Carriage Limited es el holding de inversiones del grupo Jardine Matheson en el sudeste asiático. La Compañía se centra en invertir en negocios basados en los temas de la urbanización y la clase de consumo. La Compañía tiene intereses en Astra, un grupo diversificado en Indonesia, que también es el grupo automovilístico del Sudeste Asiático. También tiene intereses en Vietnam a través de THACO Corporation, Refrigeration Electrical Engineering Corporation y Vinamilk, así como Siam City Cement Public Company, que opera en el sur de Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, Camboya y Bangladesh. Las otras inversiones en la cartera de la empresa son los negocios de Cycle & Carriage en Singapur, Malasia y Myanmar, y Tunas Ridean en Indonesia. Tiene negocios en aproximadamente seis países en ocho sectores.

El precio actual de la acción Jardine C&C en tiempo real es 33.88 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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