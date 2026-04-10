Operar Sartorius Stedim Biotech SA - DIM CFD

Sobre Sartorius Stedim Biotech SA

Sartorius Stedim Biotech SA es un proveedor internacional de tecnologías y equipos de laboratorio y proceso con sede en Francia. La empresa cubre los segmentos de la biotecnología y la mecatrónica. Sartorius proporciona servicios que ayudan a los clientes a implementar procesos complejos y de calidad crítica en entornos de producción biofarmacéutica y de laboratorio de una manera eficiente en cuanto a tiempo y costes. Los clientes de la empresa proceden de la industria biotecnológica, farmacéutica y alimentaria, así como de institutos de investigación y laboratorios públicos. Sartorius opera sus propias instalaciones de producción en Europa, Asia y América, y también tiene oficinas de ventas y representantes locales en más de 110 países. La empresa opera a través de sus filiales, como Sartorius Stedim Austria GmbH, Sartorius Stedim Plastics GmbH, BioOutsource Ltd y Wave Biotech AG, entre otras.

El precio actual de la acción Sartorius Stedim Biotech SA en tiempo real es 171.42 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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