Operar Kawasaki Heavy Industries, Ltd. - 7012 CFD

Sobre Kawasaki Heavy Industries Ltd

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. es un fabricante de ingeniería general. La empresa opera en siete segmentos de negocio. El segmento de Sistemas Aeroespaciales se dedica a la fabricación y venta de aviones y motores a reacción. El segmento de Plantas de Energía y Medio Ambiente fabrica y vende turbinas de gas industriales, motores primarios, maquinaria industrial, calderas, equipos medioambientales, estructuras de acero y trituradoras. El segmento de Maquinaria y Robots de Precisión fabrica y vende equipos hidráulicos y robots industriales. El segmento de Barcos y Marina fabrica y vende barcos. El segmento de Vehículos fabrica y vende vehículos ferroviarios. El segmento de Motocicletas y Motores fabrica y vende motocicletas, vehículos de cuatro ruedas, vehículos polivalentes de cuatro ruedas, motos acuáticas y motores de gasolina de uso general. El segmento Otros incluye el comercio, la mediación y la colocación de ventas y pedidos, así como la gestión de instalaciones de bienestar.

El precio actual de la acción Kawasaki Heavy Industries, Ltd. en tiempo real es 3417.6 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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