Operar Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - 4519 CFD

Sobre Chugai Pharmaceutical Co Ltd

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la investigación, desarrollo, fabricación, venta, importación y exportación de productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos y dispositivos médicos para pacientes incluyen ACTEMRA, Avastin, ALAGLIO, Aresensa, Kadosaira, Gazaiba, Seruseputo, Zeruborafu, Zeroda, Taruseba, Tecentoriku, Pajeta y otros productos. Los productos se aplican principalmente al tratamiento del cáncer, las enfermedades renales, el trasplante de riñón, las enfermedades óseas y articulares como la artritis reumatoide, la osteoporosis, la artrosis de rodilla y el síndrome locomotor, la gripe, la hemofilia y otras enfermedades. La empresa también se dedica a la prestación de servicios de gestión, transporte y almacenamiento, así como a los servicios de investigación bibliográfica sobre medicamentos. La empresa opera en el mercado nacional y en los mercados extranjeros, como Suiza, Reino Unido, Alemania, Francia, China, Singapur, Corea y Estados Unidos.

El precio actual de la acción Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. en tiempo real es 8509.2 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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