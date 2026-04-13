Operar Callaway Golf Company - CALY CFD

Sobre Callaway Golf Co

Callaway Golf Company diseña, fabrica y vende equipos de golf, incluyendo palos y bolas de golf, así como ropa, equipamiento y otros productos. Su segmento de equipos de golf consiste en productos de palos y bolas de golf, incluyendo maderas, híbridos, hierros y wedges de la marca Callaway Golf, putters Odyssey, incluyendo los putters Toulon Design de Odyssey, conjuntos empaquetados, bolas de golf de las marcas Callaway Golf y Strata y venta de palos de golf de segunda mano. Su segmento de ropa, equipo y otros incluye el negocio de ropa, equipo y accesorios para actividades al aire libre de Jack Wolfskin, el negocio de ropa y accesorios de golf y estilo de vida de TravisMathew, y los negocios de Callaway y OGIO. Su segmento Topgolf incluye los locales Topgolf operados por la compañía y equipados con bahías de golpeo con tecnología, múltiples bares, áreas de comedor y espacios para eventos, locales franquiciados fuera de los Estados Unidos, la tecnología de seguimiento de vuelo de bolas Toptracer utilizada por campos de prácticas independientes y por la televisión y el juego de golf digital WGT de la compañía.

El precio actual de la acción Callaway Golf Company en tiempo real es 13.9 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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