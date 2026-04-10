Operar Capita PLC - CPI CFD

Sobre Capita PLC

CAPITA PLC es una compañía con sede en el Reino Unido, que crea y ofrece servicios en gestión de procesos empresariales. Los segmentos de la Compañía incluyen Soluciones digitales y de software, Servicios integrados, Gobierno local, Bienes y salud, Servicios laborales, Servicios de IT para empresas, Gestión de clientes, Capita Europe y Servicios de seguro y beneficios. La Compañía opera en sectores privados, como el de servicios bancarios y financieros, seguros, vida y pensiones, minoristas, telecomunicaciones y medios de comunicación, transporte y servicios públicos y en el sector público, como gobierno central, defensa, educación, servicios de emergencia, salud, gobierno local y policía y justicia. La Compañía ofrece sus servicios, que incluyen la gestión de procesos, gestión de clientes, soluciones digitales de software, servicios financieros, tecnología de la información, servicios jurídicos, bienes e infraestructura, viajes y eventos, recursos humanos y reclutamiento, soluciones de deuda, y servicios corporativos y de administración.

El precio actual de la acción Capita PLC en tiempo real es 2.62736 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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