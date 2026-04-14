Operar Albertsons Companies, Inc. - ACI CFD

Sobre Albertsons Companies Inc

Albertsons Companies, Inc. es un minorista de alimentación y droguería en Estados Unidos. La empresa se dedica a la explotación de tiendas de alimentación y droguería que ofrecen productos de alimentación, mercancía general, productos de salud y belleza, farmacia, combustible y otros artículos y servicios en sus tiendas o a través de canales digitales. La compañía opera aproximadamente 2.276 tiendas en 34 estados y el Distrito de Columbia bajo 24 marcas, incluyendo Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, Market Street, Haggen, Kings Food Markets y Balducci's Food Lovers Market. La empresa opera aproximadamente 1.722 farmacias, 1.317 cafeterías de marca en las tiendas, 402 centros de combustible asociados, 22 centros de distribución dedicados, 20 instalaciones de fabricación y varias plataformas digitales. Sus marcas propias incluyen Open Nature, Signature Cafe, Lucerne Dairy Farms, Waterfront BISTRO y Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve y Value Corner.

El precio actual de la acción Albertsons Companies, Inc. en tiempo real es 16.47 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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