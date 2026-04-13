Operar Eurofins Scientific - ERFp CFD

Sobre Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific SE es una empresa con sede en Luxemburgo que se dedica al sector de los servicios de apoyo a las empresas. La empresa forma parte de un grupo internacional de laboratorios que prestan una serie de servicios de pruebas analíticas a las industrias farmacéutica, alimentaria, medioambiental y de productos de consumo, así como a los gobiernos. Opera a través de varias filiales, como VRL Laboratories en Estados Unidos, Institut Nehring GmbH en Alemania, Agfirst Bay of Plenty, un laboratorio de pruebas de madurez de frutas en Nueva Zelanda, y Megalab SA, un laboratorio de diagnóstico clínico en España.

El precio actual de la acción Eurofins Scientific en tiempo real es 63.15 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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