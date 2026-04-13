Operar iShares MSCI Sweden ETF - EWD CFD

Sobre iShares MSCI Sweden ETF

Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores componentes de su índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores componentes de su índice subyacente. EWD ofrece a los inversores una exposición al mercado europeo de Suecia invirtiendo en valores que cotizan en la bolsa nacional del país. Dado que muchos de los valores de gran capitalización de este fondo pueden encontrarse en otras participaciones del EFA, el fondo no es apropiado para los inversores que buscan una amplia diversificación en toda Europa. Para los inversores que buscan un alto nivel de exposición al mercado sueco en particular, el EWD es probablemente la mejor opción de "juego puro" disponible.

El precio actual de la acción iShares MSCI Sweden ETF en tiempo real es 52.88 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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