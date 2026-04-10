Operar Bellway PLC - BWY CFD

Sobre Bellway plc

Bellway p.l.c. es una empresa con sede en el Reino Unido, que se dedica a la construcción y venta de viviendas, que van desde apartamentos de un dormitorio hasta viviendas familiares de cinco dormitorios, así como a la provisión de viviendas sociales a asociaciones de viviendas. Las marcas de la empresa incluyen Bellway, la marca Ashberry y Bellway London. La compañía opera en aproximadamente 22 divisiones que cubren centros en Inglaterra, Escocia y Gales. Las filiales de la empresa incluyen Bellway Homes Limited, Bellway Housing Trust Limited, Bellway Properties Limited, Bellway (Services) Limited y Litrose Investments Limited. La marca Ashberry se utiliza en los terrenos más grandes, donde la disposición del terreno y la demanda del mercado justifican dos puntos de venta. La marca Bellway London abarca todas sus promociones en los distritos de Londres y en las ciudades de cercanías; sus propiedades van desde apartamentos de un dormitorio hasta casas de cuatro dormitorios.

El precio actual de la acción Bellway PLC en tiempo real es 19.92 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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