Operar The Kansai Electric Power Company, Incorporated - 9503 CFD

Sobre Kansai Electric Power Co Inc

Kansai Electric Power Company, Incorporated es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio integral de suministro de energía y electricidad, al negocio de la información y la comunicación y al negocio inmobiliario. La empresa opera en tres segmentos de negocio. El segmento de energía eléctrica se dedica principalmente al suministro de energía eléctrica. El segmento de gas y otras energías se dedica principalmente al suministro de soluciones energéticas, como el gas y los servicios públicos. El segmento de Información y Comunicación se dedica principalmente a la prestación de servicios integrales de información y comunicación. La empresa también se dedica a la prestación de servicios inmobiliarios y servicios relacionados con la vida.

El precio actual de la acción The Kansai Electric Power Company, Incorporated en tiempo real es 2522.77 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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