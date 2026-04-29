Operar Huntsman - HUN CFD

Sobre Huntsman Corporation

Huntsman Corporation es un fabricante de productos químicos orgánicos diferenciados. Los segmentos de la empresa son los poliuretanos, los productos de alto rendimiento, los materiales avanzados y los efectos textiles. El segmento de productos de poliuretano incluye diisocianato de metileno difenilo, polioles, poliuretano termoplástico y otros productos relacionados con el poliuretano. El segmento de productos de rendimiento incluye las aminas son una familia de productos químicos intermedios, y el anhídrido maleico es un producto químico intermedio utilizado principalmente para producir resinas de poliéster insaturadas. El segmento de materiales avanzados incluye formulaciones de polímeros tecnológicamente avanzados a base de epoxi, fenoxi, acrílico, poliuretano y acrilonitrilo-butadieno, así como resinas termoestables de alto rendimiento y agentes endurecedores y aditivos de nanotubos de carbono. El segmento de Efectos Textiles se dedica a proporcionar el procesamiento húmedo de textiles a través del pretratamiento, la coloración, la impresión y el acabado, y proporciona una cartera diversa de productos químicos textiles y tintes.

El precio actual de la acción Huntsman en tiempo real es 13.65 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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