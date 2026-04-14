Operar Norfolk Southern - NSC CFD

Sobre Norfolk Southern Corp.

NORFOLK SOUTHERN CORPORATION es una sociedad de cartera dedicada al negocio del transporte ferroviario. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía operaba aproximadamente 19,500 millas de carreteras principalmente en el Este y Medio Oeste. La Compañía se dedica al transporte ferroviario de materias primas, productos intermedios y productos terminados principalmente en el sureste, este y medio oeste. La Compañía, a través del intercambio con transportistas ferroviarios, hacia y desde el resto de los Estados Unidos. La Compañía también transporta carga en el extranjero a través de varios puertos del Atlántico y la Costa del Golfo. Proporciona servicios de logística y ofrece la red intermodal en la mitad oriental de los Estados Unidos. El sistema de la Compañía llega a varias plantas de fabricación, instalaciones de generación eléctrica, minas, centros de distribución y otros negocios ubicados en su área de servicio. El grupo de mercado intermodal de la Compañía consiste en envíos que se mueven en remolques, contenedores nacionales e internacionales, y equipos RoadRailer.

El precio actual de la acción Norfolk Southern en tiempo real es 299.71 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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