Operar Nomura Holdings, Inc. - 8604 CFD

Sobre Nomura Holdings Inc

Nomura Holdings, Inc. es una empresa de servicios financieros. La empresa, a través de su agente de bolsa, banca y otras filiales de servicios financieros, proporciona servicios de inversión, financiación y servicios relacionados a particulares, instituciones y clientes gubernamentales en todo el mundo. Los segmentos de la compañía incluyen venta por menor, venta por mayor y administración de activos. Sus clientes incluyen particulares, corporaciones, instituciones financieras, gobiernos y agencias gubernamentales. El segmento de venta minorista de la compañía proporciona servicios de consulta de inversiones para clientes particulares en Japón. El segmento de gestión de activos de la empresa desarrolla y administra fideicomisos de inversión y presta servicios de asesoramiento de inversiones. El segmento por mayor de la empresa se dedica a la venta y negociación de deuda y renta variable, derivados y divisas a nivel mundial y ofrece servicios de banca de inversión, como la suscripción de deuda y los títulos de renta variable, así como fusiones y adquisiciones y asesoría financiera.

El precio actual de la acción Nomura Holdings, Inc. en tiempo real es 1314.38 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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