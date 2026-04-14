Operar Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - 6305 CFD

Sobre Hitachi Construction Machinery Co Ltd

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la fabricación y venta de equipos de construcción, así como a la prestación de servicios relacionados. La empresa opera en dos segmentos de negocio. El segmento de negocio de maquinaria de construcción se dedica a la fabricación y venta de excavadoras hidráulicas, excavadoras hidráulicas ultra grandes, cargadoras de ruedas, equipos de demolición y trituración, equipos de reciclaje de metales, equipos forestales, camiones volquete rígidos, equipos de carretera, grúas y equipos de trabajo de cimentación y equipos de trabajo de doble brazo, así como a la prestación de servicios de ciclo de vida total relacionados con los equipos de construcción. El segmento de negocio de soluciones se dedica al desarrollo, fabricación y venta de piezas para equipos de minería, así como a la prestación de servicios posventa y soluciones de servicio.

El precio actual de la acción Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. en tiempo real es 5601.3 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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