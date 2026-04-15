Operar OGE Energy Corp. - OGE CFD

Sobre OGE Energy Corp.

OGE Energy Corp. es una sociedad de cartera. La empresa tiene inversiones en proveedores de energía y servicios energéticos que ofrecen entrega física y servicios relacionados tanto de electricidad como de gas natural, principalmente en el centro-sur de Estados Unidos. La empresa opera a través de dos segmentos: servicios de electricidad y operaciones de gas natural. Las operaciones del segmento de servicios eléctricos se realizan a través de Oklahoma Gas and Electric Company (OG&E), que genera, transmite, distribuye y vende energía eléctrica en Oklahoma y el oeste de Arkansas. OG&E es una empresa de suministro eléctrico en Oklahoma, y su territorio de servicio franquiciado incluye Fort Smith, Arkansas y las comunidades circundantes. El segmento de operaciones de gas natural representa la inversión de la empresa en Enable Midstream Partners, LP (Enable) a través de filiales de su propiedad y, en última instancia, de OGE Holdings. Enable se dedica principalmente a la recogida, el procesamiento, el transporte y el almacenamiento de gas natural.

El precio actual de la acción OGE Energy Corp. en tiempo real es 48.27 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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