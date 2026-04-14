Operar Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - 4063 CFD

Sobre Shin-Etsu Chemical Co Ltd

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente al negocio químico. La empresa opera en seis segmentos de negocio. El segmento de cloruro de polivinilo y productos químicos fabrica y vende cloruro de vinilo, productos de sosa cáustica, clorometano y metanol. El segmento de la silicona fabrica y vende productos de silicona. El segmento de Productos Químicos Funcionales fabrica y vende derivados de la celulosa, silicio metálico, poval y feromona sexual sintética. El segmento de Silicio Semiconductor fabrica y vende productos de silicio semiconductor. El segmento de Materiales Electrónicos y Funcionales fabrica y vende imanes de tierras raras, materiales de embalaje para diodos emisores de luz (LED), fotorresistencias, espacios en blanco de máscaras, productos de cuarzo sintético, fluoroelastómero líquido y pellets. El segmento de Servicios de Proceso, Comerciales y Tecnológicos proporciona productos procesados con resina, exporta tecnología e instalaciones y otros.

El precio actual de la acción Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. en tiempo real es 6657.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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