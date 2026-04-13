Operar Global Net Lease - GNL CFD

Sobre Global Net Lease Inc

Global Net Lease, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). La empresa se centra en la adquisición y gestión de una cartera diversificada de propiedades inmobiliarias comerciales en todo el mundo, haciendo hincapié en las transacciones de venta y arrendamiento y en los activos de arrendamiento neto de un solo inquilino. La empresa se dedica a la adquisición de propiedades inmobiliarias y a su arrendamiento a inquilinos. La Compañía opera a través de un segmento que son las actividades relacionadas con la inversión inmobiliaria. La Compañía es propietaria de aproximadamente 311 propiedades que consisten en más de 38,2 millones de pies cuadrados alquilables.

El precio actual de la acción Global Net Lease en tiempo real es 9.47 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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