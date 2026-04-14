Operar Sumco Corporation - 3436 CFD

Sobre Sumco Corp

SUMCO CORPORATION es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la fabricación y venta de silicio de alta pureza. La empresa opera el segmento de silicio de alta pureza, que se dedica principalmente a la fabricación y venta de diversas obleas de silicio para semiconductores, incluyendo obleas pulidas, obleas epitaxiales y otros semiconductores aplicados en la fabricación de productos de memoria y unidades de microprocesamiento (MPU). La empresa fabrica obleas pulidas de distintos diámetros y obleas epitaxiales con un procesamiento especial en la superficie en bases de fabricación nacionales y extranjeras.

El precio actual de la acción Sumco Corporation en tiempo real es 2184.2 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Replimune, Kinnevik B, SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC ORD, Akso Health Group, Sierra Bancorp y Discover Financial Services. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.