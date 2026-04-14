Operar Akso Health Group - AHG CFD

Sobre Akso Health Group - ADR

Akso Health Group, anteriormente Xiaobai Maimai Inc, es una empresa con sede en China que se dedica principalmente al negocio del comercio electrónico. La empresa ofrece servicios a través de la aplicación Xiaobai Maimai (APP), una plataforma de comercio electrónico integral. La empresa ofrece productos que abarcan alimentos y bebidas, vinos, productos cosméticos, moda y prendas de vestir, entretenimiento, artículos para el hogar, electrodomésticos y otros.

El precio actual de la acción Akso Health Group en tiempo real es 2.376 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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