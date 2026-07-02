Operar Waters - WAT

Sobre Waters Corporation

Waters Corporation es un fabricante de instrumentos analíticos. La Compañía opera a través de dos segmentos: Aguas y TA. Diseña, fabrica, vende y presta servicios de high performance liquid chromatography (HPLC), ultra performance liquid chromatography (UPLC y HPLC, se refiere a LC) y espectrometría de masa y productos de soporte incluidas columnas de cromatografía otros productos consumibles y planes de servicio post garantía. También diseña, produce, vende y presta servicios de análisis térmicos, reometría y calorimetría a través de su línea de productos TA. También desarrollador y proveedor de productos que interactúa con los instrumentos de la Compañía así como con instrumentos de otros proveedores. Su LC y LC-MS se utilizan en una variedad de industrias para detectar, identificar, monitorear y medir la composición química, física y biológica de los materiales y para purificar una gama de compuestos.

El precio actual de la acción Waters en tiempo real es 375.54 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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