Operar Centrica PLC - CNAl CFD

Sobre Centrica PLC

Centrica Plc es una empresa de servicios y soluciones energéticas. Su segmento British Gas Energy se dedica a suministrar gas y electricidad a clientes residenciales y pequeñas empresas en el Reino Unido. Su segmento de Servicios y Soluciones de British Gas ofrece la instalación, reparación y mantenimiento de calefacción central doméstica y aparatos relacionados, así como la prestación de servicios de mantenimiento de tarifa fija. Su segmento Bord Gais Energy suministra gas y electricidad a clientes residenciales, comerciales e industriales en la República de Irlanda. Su segmento Energy Marketing & Trading se dedica a la adquisición, comercialización y optimización de energía en el Reino Unido y Europa. El segmento Centrica Business Solutions suministra gas y electricidad y presta servicios relacionados con la energía a medianas y grandes empresas en el Reino Unido. Su segmento Upstream se dedica a la producción y procesamiento de gas y petróleo y al desarrollo de nuevos yacimientos, principalmente en Spirit Energy.

El precio actual de la acción Centrica PLC en tiempo real es 2.1188 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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