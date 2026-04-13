Operar Evotec SE - EVT CFD

Sobre Evotec SE

Evotec SE es una empresa de descubrimiento y desarrollo de fármacos con sede en Alemania. La empresa se dedica al desarrollo de nuevos productos farmacéuticos mediante alianzas de investigación y asociaciones de desarrollo con empresas farmacéuticas y biotecnológicas, instituciones académicas, organizaciones de pacientes y empresas de capital riesgo. Las soluciones de descubrimiento de fármacos se ofrecen en forma de trabajo de pago por servicio, alianzas integradas de descubrimiento de fármacos, asociaciones de desarrollo, licencias de candidatos a fármacos y acuerdos de consultoría. Evotec SE opera en varias áreas, como la neurociencia, la diabetes y sus complicaciones, el dolor y la inflamación, la oncología, las enfermedades infecciosas, las enfermedades respiratorias y la fibrosis. Su cartera de productos abarca una serie de áreas terapéuticas, como el insomnio en el SNC, la tos crónica, la inmunología y la inflamación, la endometriosis en la salud de la mujer, la nefrología, las enfermedades dermatológicas, las enfermedades fibróticas y los antivirales, entre otras.

El precio actual de la acción Evotec SE en tiempo real es 4.495 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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