Operar Ventas, Inc. - VTR

Sobre Ventas, Inc.

Ventas, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) que opera en la intersección de la asistencia sanitaria y el sector inmobiliario. Los segmentos de la empresa incluyen las propiedades de triple arrendamiento neto, las operaciones de viviendas para personas mayores y las operaciones de oficinas. En el segmento de propiedades alquiladas por partida triple, la empresa invierte y posee propiedades de viviendas para personas mayores y de atención sanitaria en Estados Unidos y el Reino Unido, y las alquila a empresas de atención sanitaria en virtud de contratos de arrendamiento por partida triple o absoluta. En el segmento de operaciones de viviendas para personas mayores, la Sociedad invierte en comunidades de viviendas para personas mayores en Estados Unidos y Canadá y contrata a gestores independientes, como Atria y Sunrise, para que operen y gestionen dichas comunidades. En el segmento de operaciones de oficinas, la empresa adquiere, posee, desarrolla, alquila y gestiona principalmente edificios de oficinas médicas (MOB) y centros de ciencias de la vida, investigación e innovación en todo Estados Unidos. La empresa posee o tiene inversiones en aproximadamente 1.200 inmuebles.

El precio actual de la acción Ventas, Inc. en tiempo real es 91.89 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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