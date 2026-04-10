Operar Dno - DNO CFD

Sobre DNO ASA

Dno ASA, antes DNO International ASA, es una empresa noruega de exploración y producción de petróleo y gas. Se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de propiedades de petróleo y gas. Sus actividades se desarrollan principalmente en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). Posee participaciones en bloques de petróleo y gas en diversas fases de exploración, desarrollo y producción tanto en tierra como en alta mar en la región del Kurdistán de Irak, la República de Yemen, el Sultanato de Omán, los Emiratos Árabes Unidos, la República de Túnez y Somalilandia. La empresa opera a través de su sede central en Oslo y una red de oficinas en toda la región MENA. Sus filiales son DNO Yemen AS, DNO UK Ltd, DNO Invest AS, DNO Tunisia AS, DNO Iraq AS, DNO Mena AS y Origo Exploration Holding AS.

El precio actual de la acción Dno en tiempo real es 18.81 NOK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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