Operar Fresenius SE & Co KGaA - FRE CFD

Sobre Fresenius SE & Co KGaA

Fresenius SE & Co KGaA es un grupo de atención médica con sede en Alemania. Opera a través de cuatro segmentos comerciales. Fresenius Medical Care tiene una red global de clínicas de diálisis que brinda tratamiento a pacientes con insuficiencia renal crónica. También ofrece dializadores, máquinas de diálisis y productos farmacéuticos renales. Fresenius Kabi se especializa en medicamentos genéricos administrados por vía intravenosa, nutrición clínica y terapias de infusión. También suministra a los hospitales dispositivos médicos y productos de tecnología de transfusión. Fresenius Helios es un operador hospitalario privado, con más de 130 instalaciones en Alemania, que incluyen hospitales y centros de rehabilitación de máximo cuidado, a través de Quironsalud, más de 80 hospitales y centros ambulatorios, así como aproximadamente 300 Centros de Prevención de Riesgos Laborales en España. Fresenius Vamed gestiona proyectos y proporciona servicios para instalaciones sanitarias en todo el mundo, desde el desarrollo y la construcción llave en mano hasta el mantenimiento y la gestión operativa total.

El precio actual de la acción Fresenius SE & Co KGaA en tiempo real es 44.44 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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