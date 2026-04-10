Operar BP PLC - GBP - BP. CFD

Sobre BP plc

BP P.L.C. es una empresa integrada de petróleo y gas. La Empresa posee una participación en OJSC Oil Company Rosneft, una empresa de de petróleo y gas. Los segmentos de la Empresa incluyen Upstream, Downstream, Rosneft, y Otros negocios y corporativo. El segmento de Upstream participa en la exploración, el desarrollo y la producción, así como el transporte, almacenamiento y procesamiento de petróleo y gas natural. El segmento de Downstream tiene operaciones de producción y refinación globales. El segmento de Rosneft tiene una base de recursos de hidrocarburos en tierra y en ultramar. El segmento de Otros negocios y corporativo incluye negocio de biocombustibles y eólico, envío y funciones de tesorería, así como actividades corporativas alrededor del mundo. La Empresa proporciona a clientes combustible para transporte, energía para calor e iluminación, lubricantes para funcionamiento de motores y petroquímicos para producir varios artículos cotidianos, como pinturas, ropa y envases.

El precio actual de la acción BP PLC - GBP en tiempo real es 5.713 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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