Operar NSK Ltd. - 6471 CFD

Sobre NSK Ltd.

NSK Ltd. es una empresa con sede en Japón dedicada a la fabricación y venta de rodamientos, productos relacionados con el automóvil y productos de maquinaria de precisión. La empresa opera en dos segmentos de negocio. El segmento de Maquinaria Industrial fabrica y vende rodamientos para la industria en general y productos relacionados con la maquinaria de precisión. El segmento de automoción fabrica y vende rodamientos y piezas de dirección y transmisión automática para automóviles y fabricantes de autopartes. Los principales productos de la empresa incluyen rodamientos de bolas, rodamientos de unidades de cubo, rodamientos de rodillos cónicos, husillos de bolas, guías lineales, dirección y dirección asistida eléctrica. La empresa también se dedica a la fabricación y venta de bolas de acero y a la fabricación de maquinaria y equipos.

El precio actual de la acción NSK Ltd. en tiempo real es 1182.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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