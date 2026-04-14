Operar Nu Skin Enterprises, Inc. - NUS CFD

Sobre Nu Skin Enterprises, Inc.

Nu Skin Enterprises, Inc. es un holding dedicado a la explotación de la unidad Nu Skin. Nu Skin desarrolla y distribuye productos de belleza y bienestar que se venden en todo el mundo bajo las marcas Nu Skin, Pharmanex y ageLOC. Nu Skin ofrece productos de belleza y cuidado personal que incluyen Body, DR. Dana, Epoch, Nu Colour, Nutricentials, Tri-Phasic White y Tru Face. Pharmanex ofrece productos nutricionales, como ageLOC R2, ageLOC Vitality, ageLOC Youth, g3, LifePak, TR90 y S3 Scanner. La empresa opera a través de siete segmentos, que consisten en siete segmentos geográficos Nu Skin, que incluyen China continental; Corea del Sur; Sudeste Asiático/Pacífico, que incluye Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda y otros mercados; América, que incluye Canadá, América Latina y Estados Unidos; Japón; Hong Kong/Taiwán, que también incluye Macao, y Europa, Oriente Medio y África, que incluye Europa, así como Israel, Rusia y Sudáfrica.

El precio actual de la acción Nu Skin Enterprises, Inc. en tiempo real es 7.67 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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