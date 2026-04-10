Operar BMW AG - BMW CFD

Sobre Bayerische Motoren Werke AG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft es una empresa alemana que fabrica automóviles y motocicletas. Divide sus actividades en cuatro segmentos: Automóviles, Motocicletas, Servicios financieros y Otras entidades. El segmento de Automóviles desarrolla, fabrica, monta y vende coches y vehículos todoterrenos bajo la marca BMW, MINI and Rolls-Royce, así como piezas de repuestos y accesorios. El segmento de Motocicletas desarrolla, fabrica, monta y vende motocicletas, así como piezas de repuestos y accesorios. El segmento de Servicios financieros se centra en alquiler de coches, financiamiento de multimarcas, negocio de flotas, financiamiento de clientes minoristas y distribuidores, depósitos de clientes y seguros. El segmento de Otras entidades comprende otras empresas operativas, como BMW Services Ltd, BMW (UK) Investments Ltd, Bavaria Lloyd Reisebuero GmbH y MITEC Mikroelektronik Mikrotechnik Informatik.

El precio actual de la acción BMW AG en tiempo real es 84.11 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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