Operar Credicorp Ltd. - BAP CFD

Sobre Credicorp Ltd. (USA)

CREDICORP LTD. es una empresa tenedora de servicios financieros en el Perú. La Empresa cuenta con cuatro segmentos operativos basados en sus productos y servicios, los cuales incluyen banca, seguros, fondos de pensiones y banca de inversión. Sus subsidiarias operativas incluyen el Banco de Crédito del Perú; Atlantic Security Bank, que posee a través de Atlantic Security Holding Corporation; El Pacifico-Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros (Grupo Pacífico); Prima AFP S.A. y Credicorp Capital Ltd. (Credicorp Capital). Su negocio bancario se centra en préstamos comerciales y para el consumo, servicios crediticios, depósitos, cuentas corrientes y tarjetas de crédito. La Empresa lleva a cabo su negocio de seguros a través de Grupo Pacífico. Lleva a cabo todas sus actividades de fondo de pensiones a través de su administradora privada de fondos de pensiones Prima AFP S.A. Las unidades de negocio de la banca de inversión se agrupan en Credicorp Capital, que lleva su negocio bajo las líneas de negocios de gestión de activos, ventas y comercialización y finanzas corporativas.

El precio actual de la acción Credicorp Ltd. en tiempo real es 348.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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