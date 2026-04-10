Operar Coats Group PLC - COA CFD

Sobre Coats Group PLC

Coats Group plc (Coats) es una empresa de hilos industriales con sede en el Reino Unido. El segmento de la empresa incluye la confección y el calzado y los materiales de rendimiento. Proporciona productos complementarios, servicios y soluciones de software a las industrias de la confección y el calzado (A&F). Ofrece técnicas para desarrollar hilos, hilos y tejidos con tecnología de materiales de rendimiento (PM). La empresa fabrica soluciones de hilos, cremalleras y ribetes para prendas de exterior. También ofrece una gama de productos y soluciones para reducir la aparición de fugas de plumón en las prendas de exterior. Proporciona una gama de productos en hilos para bordados y adornos. Además, proporciona una gama de hilos de coser para su uso en la fabricación de prendas infantiles. La empresa ofrece sus productos y servicios a diversos sectores, como la confección, los accesorios de moda, los viajes y el equipaje, el calzado, el hogar y el ocio, la protección personal, el transporte, las telecomunicaciones y la energía, y otras aplicaciones industriales.

El precio actual de la acción Coats Group PLC en tiempo real es 0.846 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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