Cómo hacer trading con oro: guía completa para el trading con oro
El trading de oro te da acceso a uno de los mercados más seguidos del mundo. Esta guía explica cómo funciona, cuáles son los horarios clave, estrategias comunes y ejemplos prácticos.
¿Qué es el trading de oro?
El trading de oro consiste en especular sobre el precio del oro, ya sea de forma directa o a través de derivados como los contratos por diferencia (CFDs), que permiten obtener exposición sin necesidad de poseer el metal físico.
Como uno de los metales preciosos más negociados, el oro ha sido considerado históricamente un posible refugio seguro durante periodos de estrés en los mercados o incertidumbre geopolítica. Su precio se ve influenciado por factores como la inflación, las tasas de interés, la política de los bancos centrales y los movimientos del dólar estadounidense, con el que suele tener una correlación inversa.
Los traders pueden recurrir al oro para diversificar sus carteras, gestionar el riesgo o buscar oportunidades a corto plazo mediante plataformas de trading en línea.
¿Cómo funciona el trading de oro?
El trading de oro consiste en especular sobre los movimientos de precio en los mercados al contado (spot) y en contratos basados en futuros. Si utilizas derivados como los contratos por diferencia (CFDs), puedes operar con oro sin necesidad de poseer el metal físico. Así es como funciona:
Posiciones de compra y venta
Como trader de oro, podrías abrir una posición larga si esperas que el precio suba, o tomar una posición corta si crees que bajará. Esta flexibilidad te permite reaccionar ante distintos escenarios de precios del oro, desde cambios en la política de los bancos centrales hasta eventos geopolíticos, sin necesidad de recibir el metal físicamente.
Spreads y costos de trading
Los costos de hacer trading con CFDs sobre oro suelen estar reflejados en el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el de venta. También pueden aplicarse comisiones o cargos nocturnos. Si mantienes una posición abierta después del cierre del mercado, podrían generarse cargos por financiamiento nocturno. Antes de operar, consulta los detalles en nuestra página de comisiones y tarifas.
Hacer trading con margen
Los CFDs sobre oro se negocian con margen, lo que significa que solo necesitas depositar un porcentaje del valor total de la operación para abrir una posición. Esto te da una exposición mayor que tu inversión inicial, pero también puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Es fundamental gestionar el riesgo adecuadamente y entender los requisitos de margen antes de operar.
Volatilidad del precio del oro
Los precios del oro pueden ser volátiles y responder a datos macroeconómicos, decisiones sobre tasas de interés de los bancos centrales, variaciones en el dólar estadounidense y noticias relevantes del mercado del oro. Eventos como los informes de nóminas no agrícolas o los datos de inflación pueden provocar fuertes oscilaciones, lo que crea oportunidades para traders intradía y estrategias de corto plazo.
Acceso al mercado
Puedes hacer trading con oro en línea usando nuestra plataforma de trading de CFDs, disponible en versión de escritorio y app móvil. La alta liquidez en los mercados del oro permite una ejecución eficiente y spreads competitivos, aunque puede producirse deslizamiento en momentos de alta volatilidad.
Diferentes formas de hacer trading o invertir en oro
Existen varias opciones para hacer trading con oro, dependiendo de tu estrategia de inversión o trading y la composición de tu portafolio. Estas van desde la compra del metal físico hasta el uso de derivados. El código de moneda para el oro al contado es XAU, que se refiere al precio de una onza troy de oro y refleja el uso histórico del patrón oro para establecer el valor de distintas monedas.
¿En qué mercados de oro puedo hacer trading?
Cuando haces trading con CFDs sobre oro en nuestra plataforma, puedes elegir entre dos mercados principales: oro al contado (gold spot) y futuros de oro (gold futures):
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CFDs sobre oro al contado reflejan el precio en tiempo real del oro, generalmente cotizado para liquidación inmediata en el mercado subyacente. Es el punto de referencia más común para los CFDs de oro, ya que te da exposición a los movimientos de precio a corto plazo sin necesidad de poseer el metal. Los precios del oro al contado están influenciados por la oferta y demanda global, las tasas de interés y los principales eventos económicos.
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CFDs sobre futuros de oro siguen los movimientos de precio de los contratos de futuros, los cuales fijan un precio para el oro en una fecha futura. Los precios de los futuros de oro suelen negociarse con una prima o descuento respecto al spot, dependiendo de factores como el sentimiento del mercado, las tasas de interés y el tiempo restante hasta el vencimiento. Con CFDs, puedes hacer trading sobre estos cambios de precio sin necesidad de acceder directamente a una bolsa de futuros ni abrir una cuenta de futuros.
Conoce más en nuestra guía sobre cómo hacer trading con contratos por diferencia (CFDs).
¿Cuál es un ejemplo de cómo hacer trading con oro?
Hacer trading con CFD sobre oro al contado – posición larga
Supongamos que el oro se cotiza a 2.300 USD por onza. Después de un informe de inflación en EE. UU. más bajo de lo esperado, crees que el precio subirá.
Abres una posición larga con un CFD sobre oro al contado por £10 por punto. Esto significa que ganarás o perderás £10 por cada movimiento de 1 USD en el precio del oro. Con un requisito de margen del 5%, necesitas depositar £11.500 para abrir la posición.
Más tarde ese mismo día, el oro sube a 2.320 USD. Eso representa un movimiento de 20 puntos a tu favor. Cierras la posición y obtienes una ganancia bruta de £200 (20 × £10), antes de considerar el spread o cargos nocturnos.
Sin embargo, si el oro hubiera caído a 2.280 USD, estarías enfrentando una pérdida de 20 puntos, lo que se traduce en una pérdida de £200 (20 × £10), sin contar las posibles comisiones o tarifas adicionales.
Hacer trading con CFD sobre futuros de oro – posición corta
Ahora imagina que esperas que el precio del oro baje, basándote en comentarios próximos de la Reserva Federal de EE. UU.
En este escenario, los futuros del oro se cotizan a 2.320 USD. Tomas una posición corta por £10 por punto, lo que significa que cada movimiento de 1 USD representa una ganancia o pérdida de £10. Con un margen del 5%, depositas £11.600 para abrir la operación.
El oro cae a 2.300 USD, y cierras con una ganancia de 20 puntos, lo que equivale a un beneficio de £200 (20 × £10), antes de costos.
Si el mercado se hubiera movido en sentido contrario, por ejemplo a 2.340 USD, esa misma variación de 20 puntos habría significado una pérdida de £200, sin contar el spread.
¿Dónde se puede hacer trading con oro?
El trading de oro está disponible a través de mercados de derivados, a los que se accede mediante brokers en línea regulados. Los traders minoristas pueden especular sobre los movimientos del precio del oro utilizando CFDs o apuestas por diferencia (spread bets), sin necesidad de poseer lingotes físicos ni acceder directamente a bolsas de materias primas.
A continuación, te presentamos algunos de los mercados más comunes que sirven de referencia para los precios de los CFDs sobre oro:
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COMEX (parte del CME Group): una de las principales bolsas de futuros de oro, ampliamente utilizada como referencia para la cotización de derivados sobre oro.
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Mercado OTC de Londres: el principal centro global para el comercio de oro físico. La London Bullion Market Association (LBMA) administra el precio del oro LBMA, un punto de referencia para el oro físico que también se usa frecuentemente para fijar precios en CFDs de oro al contado.
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Shanghai Gold Exchange (SGE): un centro líder de comercio de oro físico en Asia que cada vez tiene mayor peso en la formación de precios global, especialmente a través del índice Shanghai Gold Price.
Puedes hacer trading con CFDs sobre oro con nosotros a través de una plataforma web fácil de usar y nuestras aplicaciones móviles, con herramientas como alertas de precio, gráficos de trading del oro, gestión de riesgos, análisis de mercado y mucho más.
Conoce más sobre los mercados de materias primas en nuestra guía de trading con materias primas.
¿Cuáles son los horarios de operación del mercado de oro?
Como una materia prima comercializada globalmente, los horarios de trading de oro funcionan prácticamente las 24 horas del día. En nuestra plataforma de trading, puedes acceder a horarios extendidos para CFDs de oro durante la semana.
Estos son los horarios del mercado de oro (en UTC):
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Mercado
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Horario de verano*
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Horario de invierno**
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Nuestros horarios (vía CFDs)
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Oro spot
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Domingo 10pm - Viernes 9pm
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Domingo 11pm - Viernes 10pm
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Horarios de trading de CFDs de oro spot
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Futuros de oro
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Domingo 10pm - Viernes 9pm
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Domingo 11pm - Viernes 10pm
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Horarios de trading de CFDs de futuros de oro
*Pausa diaria 9pm-10pm
**Pausa diaria 10pm-11pm
Si eliges operar con CFDs, puedes seguir el rendimiento del oro en vivo en dólares estadounidenses con nuestros gráficos de precios integrales de futuros de oro y oro spot.
Trading de oro: ¿Cuáles son los riesgos y beneficios?
El trading de oro conlleva tanto oportunidades potenciales como riesgos, influenciados por la volatilidad del mercado, el apalancamiento y los eventos globales.
Diversificación y atractivo como refugio seguro
El oro se considera una herramienta de diversificación gracias a su correlación históricamente baja con los mercados de valores. Durante períodos de estrés económico o presión inflacionaria, el oro puede comportarse de manera diferente a las acciones o índices, lo que potencialmente lo hace atractivo para estrategias de cobertura. Sin embargo, las correlaciones pueden cambiar en tiempos de volatilidad extrema, y el oro en sí mismo aún puede experimentar movimientos bruscos de precios.
Flexibilidad y acceso
El trading de CFDs te brinda la capacidad de operar en largo o en corto sobre los precios del oro, sin necesidad de poseer o almacenar el metal físico. Esto permite una mayor flexibilidad en diferentes condiciones de mercado al hacer trading de oro online. El trading de oro está disponible casi las 24 horas del día durante los días laborables – con breves pausas – y los CFDs de oro son ampliamente accesibles en la mayoría de plataformas de trading. Sin embargo, los horarios de trading de oro las 24 horas pueden aumentar el riesgo de reaccionar ante ruido a corto plazo o de sobreoperar.
Apalancamiento y margen
Hacer trading de oro con margen significa que puedes controlar posiciones de CFDs más grandes con un depósito menor. El margen amplifica tanto las ganancias potenciales como el riesgo potencial, y pueden ocurrir llamadas de margen o cierres automáticos de posiciones cuando el capital cae por debajo de los umbrales requeridos.
Volatilidad y sensibilidad a las noticias
El precio del trading de oro puede verse influenciado por una amplia gama de factores macroeconómicos, incluyendo las expectativas de tasas de interés, la fortaleza del dólar estadounidense, los pronósticos de inflación, las condiciones geopolíticas y las decisiones de política de los bancos centrales. Aunque esto puede crear oportunidades potenciales de trading, también significa que los precios pueden reaccionar bruscamente ante noticias inesperadas o publicaciones de datos — lo que podría aumentar el riesgo de deslizamiento de precios o pérdidas repentinas.
Sin propiedad del activo subyacente
Cuando haces trading de oro online a través de CFDs, estás especulando sobre el movimiento de precios en lugar de poseer lingotes. Esto significa que no te beneficias de la propiedad física (como la tenencia a largo plazo o el valor de almacenamiento), y la exposición se limita a los términos del instrumento CFD, incluyendo comisiones y tarifas.
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.
Trading de oro: ¿Cuáles son los riesgos y beneficios?
El trading de oro conlleva tanto oportunidades potenciales como riesgos, influenciados por la volatilidad del mercado, el apalancamiento y los eventos globales.
Diversificación y atractivo como refugio seguro
El oro se considera una herramienta de diversificación gracias a su correlación históricamente baja con los mercados de valores. Durante períodos de estrés económico o presión inflacionaria, el oro puede comportarse de manera diferente a las acciones o índices, lo que potencialmente lo hace atractivo para estrategias de cobertura. Sin embargo, las correlaciones pueden cambiar en tiempos de volatilidad extrema, y el oro en sí mismo aún puede experimentar movimientos bruscos de precios.
Flexibilidad y acceso
El trading de CFDs te brinda la capacidad de operar en largo o en corto sobre los precios del oro, sin necesidad de poseer o almacenar el metal físico. Esto permite una mayor flexibilidad en diferentes condiciones de mercado al hacer trading de oro online. El trading de oro está disponible casi las 24 horas del día durante los días laborables – con breves pausas – y los CFDs de oro son ampliamente accesibles en la mayoría de plataformas de trading. Sin embargo, los horarios de trading de oro las 24 horas pueden aumentar el riesgo de reaccionar ante ruido a corto plazo o de sobreoperar.
Apalancamiento y margen
Hacer trading de oro con margen significa que puedes controlar posiciones de CFDs más grandes con un depósito menor. El margen amplifica tanto las ganancias potenciales como el riesgo potencial, y pueden ocurrir llamadas de margen o cierres automáticos de posiciones cuando el capital cae por debajo de los umbrales requeridos.
Volatilidad y sensibilidad a las noticias
El precio del trading de oro puede verse influenciado por una amplia gama de factores macroeconómicos, incluyendo las expectativas de tasas de interés, la fortaleza del dólar estadounidense, los pronósticos de inflación, las condiciones geopolíticas y las decisiones de política de los bancos centrales. Aunque esto puede crear oportunidades potenciales de trading, también significa que los precios pueden reaccionar bruscamente ante noticias inesperadas o publicaciones de datos — lo que podría aumentar el riesgo de deslizamiento de precios o pérdidas repentinas.
Sin propiedad del activo subyacente
Cuando haces trading de oro online a través de CFDs, estás especulando sobre el movimiento de precios en lugar de poseer lingotes. Esto significa que no te beneficias de la propiedad física (como la tenencia a largo plazo o el valor de almacenamiento), y la exposición se limita a los términos del instrumento CFD, incluyendo comisiones y tarifas.
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.
Trading de oro: ¿Cuáles son los riesgos y beneficios?
El trading de oro conlleva tanto oportunidades potenciales como riesgos, influenciados por la volatilidad del mercado, el apalancamiento y los eventos globales.
Diversificación y atractivo como refugio seguro
El oro se considera una herramienta de diversificación gracias a su correlación históricamente baja con los mercados de valores. Durante períodos de estrés económico o presión inflacionaria, el oro puede comportarse de manera diferente a las acciones o índices, lo que potencialmente lo hace atractivo para estrategias de cobertura. Sin embargo, las correlaciones pueden cambiar en tiempos de volatilidad extrema, y el oro en sí mismo aún puede experimentar movimientos bruscos de precios.
Flexibilidad y acceso
El trading de CFDs te brinda la capacidad de operar en largo o en corto sobre los precios del oro, sin necesidad de poseer o almacenar el metal físico. Esto permite una mayor flexibilidad en diferentes condiciones de mercado al hacer trading de oro online. El trading de oro está disponible casi las 24 horas del día durante los días laborables – con breves pausas – y los CFDs de oro son ampliamente accesibles en la mayoría de plataformas de trading. Sin embargo, los horarios de trading de oro las 24 horas pueden aumentar el riesgo de reaccionar ante ruido a corto plazo o de sobreoperar.
Apalancamiento y margen
Hacer trading de oro con margen significa que puedes controlar posiciones de CFDs más grandes con un depósito menor. El margen amplifica tanto las ganancias potenciales como el riesgo potencial, y pueden ocurrir llamadas de margen o cierres automáticos de posiciones cuando el capital cae por debajo de los umbrales requeridos.
Volatilidad y sensibilidad a las noticias
El precio del trading de oro puede verse influenciado por una amplia gama de factores macroeconómicos, incluyendo las expectativas de tasas de interés, la fortaleza del dólar estadounidense, los pronósticos de inflación, las condiciones geopolíticas y las decisiones de política de los bancos centrales. Aunque esto puede crear oportunidades potenciales de trading, también significa que los precios pueden reaccionar bruscamente ante noticias inesperadas o publicaciones de datos — lo que podría aumentar el riesgo de deslizamiento de precios o pérdidas repentinas.
Sin propiedad del activo subyacente
Cuando haces trading de oro online a través de CFDs, estás especulando sobre el movimiento de precios en lugar de poseer lingotes. Esto significa que no te beneficias de la propiedad física (como la tenencia a largo plazo o el valor de almacenamiento), y la exposición se limita a los términos del instrumento CFD, incluyendo comisiones y tarifas.
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.
Trading de oro vs plata: ¿Cuáles son las diferencias?
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más negociados activamente. Aunque a menudo se agrupan juntos, difieren en términos de demanda y características de trading. Así es como se comparan:
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Oro
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Plata
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Tamaño de mercado
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Más grande, mayor liquidez
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Más pequeño, menor liquidez
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Volatilidad
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Menor, movimientos de precios más estables
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Mayor - más propensa a fluctuaciones de precios
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Demanda
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Inversión, bancos centrales, joyería
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Uso industrial (electrónicos, solar), joyería, inversión
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Usos en trading
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Cobertura, diversificación, estrategias a corto plazo
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Especulación, cobertura, estrategias basadas en volatilidad
Trading de oro
El oro es uno de los metales preciosos más líquidos en el mercado de materias primas. Para los traders de CFDs, normalmente ofrece spreads más ajustados, precios estables y alta capacidad de respuesta a eventos macroeconómicos, especialmente decisiones de bancos centrales, datos de inflación y movimientos del dólar estadounidense. A menudo se considera una herramienta de cobertura o diversificación, pero también forma parte de estrategias de day trading durante períodos volátiles como importantes comunicados económicos o eventos geopolíticos.
Trading de plata
La plata comparte algunas características con el oro, pero se distingue por su mayor demanda industrial. La plata puede experimentar mayor volatilidad intradía, lo que la hace popular entre los traders que buscan movimientos frecuentes de precios. Al igual que el oro, los CFDs de plata están disponibles para horarios de trading extendidos durante los días laborables, con breves pausas diarias.
Aprende sobre el trading de plata en nuestra completa guía de trading de plata.
¿Cuáles son algunas estrategias de trading de oro?
Los traders de oro tienen una amplia gama de estrategias para elegir. Qué estrategia de trading de oro es mejor para ti puede depender del marco temporal, la tolerancia al riesgo y el acceso a una plataforma confiable de trading de oro. Aquí tienes algunas estrategias de trading comunes:
Estrategia de trading de noticias
Una estrategia a corto plazo para hacer trading de oro que se refiere a operar basándose en noticias, como declaraciones de política de bancos centrales o publicaciones de datos económicos.
Trading de acción del precio
La estrategia de acción del precio es un sistema de trading de oro donde los traders analizan el movimiento reciente del precio para decidir cuándo entrar o salir de una posición. A diferencia de la mayoría de las estrategias basadas en análisis técnico, los traders no estudian gráficos que se remontan a un largo período de tiempo. En su lugar, se enfocan únicamente en la acción reciente del precio.
Los traders también pueden utilizar las diferencias en los contratos de precio del oro en las bolsas regionales, como la Bolsa de Oro de Shanghái, la Bolsa de Metales de Londres y COMEX, para aprovechar las oportunidades de arbitraje y comprar el metal en una bolsa para venderlo en otra.
Estrategia de day trading
Como day trader, puedes abrir y cerrar múltiples CFDs de oro dentro del mismo día, buscando capitalizar la volatilidad intradía. Los movimientos de precio del oro a corto plazo pueden verse influenciados por publicaciones clave de datos económicos como la inflación de EE.UU. o las nóminas no agrícolas. Los day traders monitorean niveles de soporte y resistencia, medias móviles y RSI para ayudar a identificar posibles puntos de entrada y salida.
Estrategia de swing trading
El swing trading consiste en mantener posiciones de oro durante varios días o hasta algunas semanas. Los swing traders buscan capturar movimientos de precio a mediano plazo, a menudo alrededor de niveles técnicos o cambios en el momentum. Los swing traders utilizan herramientas como el RSI, retrocesos de Fibonacci y patrones de velas japonesas para determinar el momento de entrada y salida de sus operaciones.
Estrategia de trading de tendencia
Los traders de tendencia buscan seguir movimientos sostenidos en el precio del oro, ya sea al alza o a la baja. Las estrategias de trading de tendencia pueden involucrar indicadores técnicos como medias móviles, líneas de tendencia o el ADX para evaluar la fuerza de una tendencia predominante. Por ejemplo, un debilitamiento del dólar estadounidense o una postura dovish de los bancos centrales puede respaldar una tendencia alcista a largo plazo en el oro.
Estrategia de trading de posición
El trading de posición es un enfoque a más largo plazo. Estos traders mantienen CFDs de oro durante semanas o meses, basando sus decisiones en factores macroeconómicos como la política de los bancos centrales, las expectativas de inflación y el riesgo geopolítico. Como trader de posición, podrías usar stop-loss más amplios, mientras monitoreas los requisitos de margen.
Descubre más estrategias de trading en nuestra completa página de estrategias de trading.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el trading con oro?
Hacer trading con oro significa especular sobre el precio del oro. Los traders minoristas pueden usar contratos por diferencia (CFDs), que pueden basarse en el precio al contado del oro o en contratos de futuros, sin necesidad de comprar o vender lingotes o monedas físicas.
Puedes abrir una posición larga si crees que el precio subirá, o corta si crees que bajará. La ganancia o pérdida dependerá del tamaño y la dirección del movimiento.
Los CFDs se negocian con margen, lo que puede amplificar tanto las pérdidas como las ganancias.
¿Se puede ganar dinero haciendo trading con oro?
Sí, es posible ganar dinero haciendo trading con oro si tus predicciones sobre el mercado son correctas. Sin embargo, ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
El trading con CFDs ofrece potencial de ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas, pero también conlleva riesgos de pérdida, especialmente al hacer trading con margen, lo que amplifica esos efectos.
Una buena gestión del riesgo y una estrategia disciplinada siguen siendo fundamentales.
¿Cómo se hace trading con oro?
Para hacer trading con oro, primero necesitas abrir una cuenta con un broker regulado que ofrezca CFDs sobre oro, como Capital.com. Una vez configurada tu cuenta, podrás tomar una posición sobre el precio del oro al contado (spot) o sobre contratos de futuros mediante una plataforma de trading.
Los traders suelen basar sus decisiones en análisis técnico, noticias económicas y patrones en los gráficos. Puedes usar gráficos, indicadores técnicos y datos económicos (como informes de inflación o decisiones sobre tasas de interés) para definir tus entradas al mercado.
Las operaciones se pueden abrir y cerrar en línea, y puedes establecer controles de gestión de riesgo como stop-loss, take profit y alertas de precio.
Ten en cuenta que las órdenes stop-loss no están garantizadas. Para más información sobre stop-loss garantizados, consulta nuestra página de comisiones y tarifas.
¿Cuál es la mejor forma de hacer trading con oro?
Existen varias formas de hacer trading con oro, desde la compra y venta de lingotes físicos hasta el uso de productos derivados como futuros, opciones y CFDs.
La mejor manera de hacer trading con oro dependerá de tu estrategia de inversión o trading, tu tolerancia al riesgo y la composición de tu portafolio, entre otros factores.
¿Cómo funciona el trading con oro?
Los CFDs sobre oro se basan en los precios del mercado subyacente del oro, como los precios al contado (spot) o de futuros. Los traders pueden abrir una posición larga si esperan que el precio suba, o una posición corta si anticipan una caída. El trading con margen permite obtener una mayor exposición con un depósito más pequeño, pero esto también aumenta el riesgo. Los precios del oro pueden reaccionar ante factores macroeconómicos como los datos de inflación, los movimientos del dólar estadounidense y la política de los bancos centrales.
¿Te interesa hacer hacer trading con otros activos?Ofrecemos acceso a los mercados financieros más populares del mundo.
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