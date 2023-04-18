Είστε νέοι στη διαπραγμάτευση δεικτών; Εδώ είναι μερικές βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε.
Οι δείκτες είναι χρηματοοικονομικά μέσα που παρακολουθούν την απόδοση μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές. Έτσι, η διαπραγμάτευση σε δείκτες σημαίνει ότι αποκτάτε έκθεση σε μια ολόκληρη ομάδα περιουσιακών στοιχείων με μια μόνο διαπραγμάτευση.
Παρακολουθώντας την απόδοση μιας μεγάλης ομάδας μετοχών, ένας χρηματιστηριακός δείκτης στοχεύει να αντικατοπτρίσει την κατάσταση μιας ευρύτερης αγοράς. Υπάρχουν δείκτες μετοχών που αντιπροσωπεύουν την αγορά μετοχών ολόκληρης της χώρας, όπως ο US 500, και αυτοί που αντιπροσωπεύουν έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως ο NASDAQ Biotechnology Index που αποτελείται από περίπου 200 εταιρείες στη βιοτεχνολογία.
Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες τείνουν να είναι διαφοροποιημένοι, και στην ουσία αποκτάτε πρόσβαση σε ολόκληρο τον τομέα ή την οικονομία με μία μόνο διαπραγμάτευση.
Στην Capital.com, μπορείτε να διαπραγματεύεστε τόσο CFDs spot δεικτών όσο και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών – παράγωγα που παρακολουθούν τις μελλοντικές τιμές των κύριων δεικτών, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για τη διαπραγμάτευση ή την αντιστάθμιση προσδοκιών σχετικά με την κατεύθυνση της αγοράς, τη μεταβλητότητα ή τα μακροοικονομικά γεγονότα. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Δεδομένου ότι ένας δείκτης είναι ένα μέτρο παρά ένα απτό πράγμα, δεν μπορεί να αγοραστεί ουσιαστικά: δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα μέρος του UK 100, για παράδειγμα. Αντίθετα, θα χρειαστεί να αγοράσετε μετοχές σε όλες τις συνιστώσες εταιρείες του, στις αντιπροσωπευτικές αναλογίες.
Η διαπραγμάτευση καθιστά τους δείκτες πιο προσιτούς, δίνοντάς σας έκθεση στις κινήσεις των τιμών τους χωρίς να χρειάζεται να κατέχετε κανένα από τα συστατικά τους στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε έκθεση σε ολόκληρο τον τομέα ή την οικονομία με μία μόνο διαπραγμάτευση και να διαφοροποιήσετε αμέσως το χαρτοφυλάκιό σας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών προσφέρουν έναν επιπλέον τρόπο για κερδοσκοπία σε ευρύτερες κινήσεις της αγοράς, συχνά με διαφορετικές ώρες διαπραγμάτευσης και δομές συμβολαίων από τα CFDs spot δεικτών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιούνται ευρέως από τους traders που επιδιώκουν να δράσουν σε περιόδους ανακοίνωσης κερδών, δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων ή γεωπολιτικούς κινδύνους.
Καθώς δεν κατέχετε το υποκείμενο, μπορείτε επίσης πάρετε θέση πώλησης, καθώς και αγοράς. Πολλοί πάροχοι διαπραγματεύσεων συνεχίζουν να τιμολογούν δείκτες μετά το κλείσιμο της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαπραγματεύσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Προσφέρουμε CFD και διαπραγμάτευση knock-out σε μια σειρά από παγκόσμιους δείκτες (μόνο CFDs διαθέσιμα σε δείκτες μελλοντικής εκπλήρωσης), με τιμολόγηση εκτός ωρών που σημαίνει ότι μπορείτε να διαπραγματευτείτε πολλούς από αυτούς όλο το 24ωρο.
Χρησιμοποιήστε τα έξυπνα εργαλεία μας και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση για να σας βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση κύριων χρηματικών δεικτών ή αγορών δεικτών βάσει συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με τον δικό σας ρυθμό, ή ενσωματώστε με κορυφαία τεχνολογία τρίτων όπως TradingView και MT4.
Εντοπίστε πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου με τα έξυπνα, διαισθητικά εργαλεία διαγραμμάτων μας, και ρυθμίστε ειδοποιήσεις τιμών για να σας ενημερώνουν για σημαντικές κινήσεις της αγοράς. Προστατέψτε τον εαυτό σας από δυσμενείς διακυμάνσεις τιμών με τη σειρά εργαλείων διαχείρισης κινδύνου μας, συμπεριλαμβανομένων των trailing stops, τα οποία κλειδώνουν τα κέρδη ενώ περιορίζουν τις απώλειες.*
Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες ειδήσεις της αγοράς μετοχών, απόψεις και αναλύσεις.
Μάθετε περισσότερα για το πώς να διαπραγματεύεστε δείκτες
*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.
* Η μόχλευση ενισχύει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες.
