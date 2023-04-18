Αρχική οθόνηΑγορέςΔείκτες

Διαπραγμάτευση δεικτών & συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών

Διαπραγματευτείτε CFDs και επιλογές knock-out σε παγκόσμιους δείκτες – και CFDs σε δείκτες μελλοντικής εκπλήρωσης – όπως US 500, UK 100 και Germany 40.

Αγορές δεικτών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών

Μεγαλύτερες ΠτώσειςΚορυφαία σε όγκο tradingΜετώπεςΠιο ευμετάβλητη
ΠώλησηΑγοράSpreadΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
ΔιαπραγματευτήςΑγοραστές
US100US Tech 100
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
J225Japan 225
HK50Hong Kong 50
UK100UK 100
RTYUS Russell 2000
VIXVolatility Index
FR40France 40
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Τα βασικά της διαπραγμάτευσης δεικτών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών

Είστε νέοι στη διαπραγμάτευση δεικτών; Εδώ είναι μερικές βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε.

Τι είναι η διαπραγμάτευση δεικτών & συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών;

Οι δείκτες είναι χρηματοοικονομικά μέσα που παρακολουθούν την απόδοση μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές. Έτσι, η διαπραγμάτευση σε δείκτες σημαίνει ότι αποκτάτε έκθεση σε μια ολόκληρη ομάδα περιουσιακών στοιχείων με μια μόνο διαπραγμάτευση.

Παρακολουθώντας την απόδοση μιας μεγάλης ομάδας μετοχών, ένας χρηματιστηριακός δείκτης στοχεύει να αντικατοπτρίσει την κατάσταση μιας ευρύτερης αγοράς. Υπάρχουν δείκτες μετοχών που αντιπροσωπεύουν την αγορά μετοχών ολόκληρης της χώρας, όπως ο US 500, και αυτοί που αντιπροσωπεύουν έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως ο NASDAQ Biotechnology Index που αποτελείται από περίπου 200 εταιρείες στη βιοτεχνολογία.

Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες τείνουν να είναι διαφοροποιημένοι, και στην ουσία αποκτάτε πρόσβαση σε ολόκληρο τον τομέα ή την οικονομία με μία μόνο διαπραγμάτευση.

Στην Capital.com, μπορείτε να διαπραγματεύεστε τόσο CFDs spot δεικτών όσο και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών – παράγωγα που παρακολουθούν τις μελλοντικές τιμές των κύριων δεικτών, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για τη διαπραγμάτευση ή την αντιστάθμιση προσδοκιών σχετικά με την κατεύθυνση της αγοράς, τη μεταβλητότητα ή τα μακροοικονομικά γεγονότα. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Γιατί να διαπραγματεύεστε δείκτες;

Δεδομένου ότι ένας δείκτης είναι ένα μέτρο παρά ένα απτό πράγμα, δεν μπορεί να αγοραστεί ουσιαστικά: δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα μέρος του UK 100, για παράδειγμα. Αντίθετα, θα χρειαστεί να αγοράσετε μετοχές σε όλες τις συνιστώσες εταιρείες του, στις αντιπροσωπευτικές αναλογίες.

Η διαπραγμάτευση καθιστά τους δείκτες πιο προσιτούς, δίνοντάς σας έκθεση στις κινήσεις των τιμών τους χωρίς να χρειάζεται να κατέχετε κανένα από τα συστατικά τους στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε έκθεση σε ολόκληρο τον τομέα ή την οικονομία με μία μόνο διαπραγμάτευση και να διαφοροποιήσετε αμέσως το χαρτοφυλάκιό σας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών προσφέρουν έναν επιπλέον τρόπο για κερδοσκοπία σε ευρύτερες κινήσεις της αγοράς, συχνά με διαφορετικές ώρες διαπραγμάτευσης και δομές συμβολαίων από τα CFDs spot δεικτών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιούνται ευρέως από τους traders που επιδιώκουν να δράσουν σε περιόδους ανακοίνωσης κερδών, δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων ή γεωπολιτικούς κινδύνους.

Καθώς δεν κατέχετε το υποκείμενο, μπορείτε επίσης πάρετε θέση πώλησης, καθώς και αγοράς. Πολλοί πάροχοι διαπραγματεύσεων συνεχίζουν να τιμολογούν δείκτες μετά το κλείσιμο της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαπραγματεύσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Γιατί να κάνετε διαπραγμάτευση δεικτών με την Capital.com;

Προσφέρουμε CFD και διαπραγμάτευση knock-out σε μια σειρά από παγκόσμιους δείκτες (μόνο CFDs διαθέσιμα σε δείκτες μελλοντικής εκπλήρωσης), με τιμολόγηση εκτός ωρών που σημαίνει ότι μπορείτε να διαπραγματευτείτε πολλούς από αυτούς όλο το 24ωρο.

Χρησιμοποιήστε τα έξυπνα εργαλεία μας και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση για να σας βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση κύριων χρηματικών δεικτών ή αγορών δεικτών βάσει συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με τον δικό σας ρυθμό, ή ενσωματώστε με κορυφαία τεχνολογία τρίτων όπως TradingView και MT4.

Εντοπίστε πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου με τα έξυπνα, διαισθητικά εργαλεία διαγραμμάτων μας, και ρυθμίστε ειδοποιήσεις τιμών για να σας ενημερώνουν για σημαντικές κινήσεις της αγοράς. Προστατέψτε τον εαυτό σας από δυσμενείς διακυμάνσεις τιμών με τη σειρά εργαλείων διαχείρισης κινδύνου μας, συμπεριλαμβανομένων των trailing stops, τα οποία κλειδώνουν τα κέρδη ενώ περιορίζουν τις απώλειες.*

Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες ειδήσεις της αγοράς μετοχών, απόψεις και αναλύσεις.

Μάθετε περισσότερα για το πώς να διαπραγματεύεστε δείκτες

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com;

Εύκολη στη χρήση πλατφόρμα

Πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις σε 5,500+ αγορές σε μια απλή και ξεκάθαρη πλατφόρμα και εφαρμογή - κατασκευασμένες να σας δείχνουν όλα όσα πρέπει να βλέπετε και τίποτα που δεν χρειάζεστε.
Ανακαλύψτε τις πλατφόρμες μας

Ένας αξιόπιστος παγκόσμιος μεσίτης

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας 845,000+ traders από όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας αγαπούν τόσο πολύ, που έχουν διαπραγματευτεί μαζί μας πάνω από $1tn σε όγκο διαπραγματεύσεων.1
Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ξεκάθαρες, ανταγωνιστικές προμήθειες

0% προμήθεια, πάντα. 0% χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μη μοχλευμένες μετοχές και CFD κρυπτονομισμάτων. Ελέγξτε τις λοιπές προμήθειες που ισχύουν με την ξεκάθαρη δομή των προμήθειών μας.
Δείτε τις προμήθειες

Όλα όσα χρειάζεστε στις διαπραγματεύσεις

Συγκρίνετε πολλαπλές αγορές σε γρήγορα διαγράμματα. Βρείτε διαπραγματεύσιμα μοτίβα με 100+ δείκτες. Πραγματοποιήστε διαπραγμάτευση απευθείας από τις ειδήσεις της πλατφόρμας. Απρόσκοπτη ενσωμάτωση των TradingView και MT4. Υπάρχουν και άλλα, αλλά μας τελειώνει ο χώρος!
Άλλοι τρόποι που σας βοηθάμε στις διαπραγματεύσεις

Οι αγορές σας, η μόχλευση σας

Διαπραγματευτείτε το France 40, το EUR/USD, χρυσό, μετοχές και χιλιάδες άλλα. Επιλέξτε CFD για μόχλευση και knock-outs για ενσωματωμένη διαχείριση κινδύνου.*
Εξερευνήστε τι να διαπραγματευτείτε

Γίνετε καλύτεροι traders

Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στις διαπραγματεύσεις - οδηγούς αγοράς, στρατηγικές διαπραγματεύσεων και πολλά άλλα.
Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε τις κριτικές μας για να μάθετε περισσότερα για εμάς

Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
* Η μόχλευση ενισχύει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.