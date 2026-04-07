Για τι είναι αυτή η σελίδα;
Αυτή η σελίδα θα εμφανίσει μια πλήρη ανάλυση των εξόδων και χρεώσεων για όλα τα προϊόντα μας, που καλύπτει τα spreads, τις προσαρμογές κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών (όταν ενεργοποιούνται), και τα τέλη μετατροπής νομισμάτων.
Θα βρείτε παραδείγματα που δείχνουν πώς υπολογίζουμε τα τέλη μας, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στις δικές σας διαπραγματεύσεις για να εκτιμήσετε το συνολικό αποτέλεσμα των εξόδων και των χρεώσεών μας στις αποδόσεις σας.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το συνολικό κόστος σας θα αυξηθεί ανάλογα με τον όγκο των διαπραγματεύσεών σας.
Τα παραδείγματα διαπραγματεύσεων και οι τιμές που εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο έχουν αποκλειστικά επεξηγηματικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να θεωρούνται ως προβλέψεις, συστάσεις ή εγκρίσεις μιας συγκεκριμένης στρατηγικής διαπραγμάτευσης.
Παραδείγματα κόστους spread για διαπραγμάτευση CFD
Σε αυτή την ενότητα, θα επικεντρωθούμε σε παραδείγματα κόστους spread στις πέντε κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας CFD. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης τη στιγμή που πραγματοποιείτε τη διαπραγμάτευση. Χρεώνεται για να καλύψει το κόστος διευκόλυνσης της διαπραγμάτευσης και αποτελεί τον κύριο τρόπο με τον οποίο εμείς και άλλοι μεσίτες παραγώγων κερδίζουμε χρήματα.
Η διαπραγμάτευση εκτός των κανονικών ωρών του χρηματιστηρίου μπορεί να είναι διαθέσιμη για επιλεγμένες μετοχές. Λάβετε υπόψη ότι τα spreads ενδέχεται να διευρυνθούν και η ρευστότητα να μειωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και το κόστος εκτέλεσης.
Μπορείτε να βρείτε τις τυπικές τιμές spread κάνοντας κλικ στο επιλεγμένο περιουσιακό στοιχείο στη σελίδα αγορές, στην ενότητα 'Όλες οι αγορές'.
Συνάλλαγμα
- Κατέχετε θέση 100,000 μονάδων EUR/USD, με τιμή αγοράς/πώλησης 1.05000/1.05006.
- Συνεπώς, το spread σε αυτή την αγορά είναι 0.6 pips (0.00006).
- Άνοιγμα θέσης: πληρώνετε το μισό spread κατά την είσοδο (0.3 pips ή 0.00003).
- Κλείσιμο της θέσης: πληρώνετε το άλλο μισό όταν βγείτε (0.3 pips ή 0.00003).
- Το spread υπολογίζεται στο νόμισμα της προσφοράς.
- Συνολικό κόστος της διαφοράς: 100,000 μονάδες × 0.00006 = $6 (ή το αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα του λογαριασμού σας).
Εμπορεύματα
- Έχετε μια θέση 10 συμβολαίων σε Ο χρυσός (10 ουγγιές), με τιμή αγοράς/πώλησης 2500.00/2500.30.
- Το spread σε αυτή την αγορά είναι επομένως 0.30 μονάδες (2500.30-2500.00).
- Άνοιγμα της θέσης: πληρώνετε το μισό του spread κατά την είσοδο (0.15 μονάδες).
- Κλείσιμο της θέσης: πληρώνετε το άλλο μισό όταν βγείτε (0.15 μονάδες).
- Συνολικό κόστος του spread: 10 συμβόλαια × 0.30 μονάδες = $3 (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα).
Δείκτες
- Έχετε θέση 1 συμβολαίου σε UK 100, με τιμή αγοράς/πώλησης στα 9000/9001.
- Το spread σε αυτή την αγορά είναι επομένως 1 μονάδα (9001-9000).
- Άνοιγμα της θέσης: πληρώνετε το μισό spread κατά την είσοδο (0.5 μονάδες).
- Κλείσιμο της θέσης: πληρώνετε το άλλο μισό όταν βγείτε (0.5 μονάδες).
- Συνολικό κόστος του spread: 1 συμβόλαιο × 1 μονάδα = £1 (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα).
Μετοχές
- Έχετε μια θέση 10 μετοχών στην Apple, με τιμή αγοράς/πώλησης στα 240.00/240.13.
- Το spread σε αυτή την αγορά είναι επομένως 0.13 μονάδες (240.13-240.00).
- Άνοιγμα της θέσης: πληρώνετε το μισό του spread κατά την είσοδο (0.065 μονάδες).
- Κλείσιμο της θέσης: πληρώνετε το άλλο μισό όταν βγείτε (0.065 μονάδες).
- Συνολικό κόστος της διαφοράς: 10 μετοχές × 0.13 μονάδες = $1.30 (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα).
Κρυπτονομίσματα
- Έχετε θέση 0.1 συμβολαίων σε Bitcoin, με τιμή αγοράς/πώλησης στα 90,000/90,050.
- Συνεπώς, το spread σε αυτή την αγορά είναι 50 μονάδες (90,050-90,000).
- Άνοιγμα της θέσης: πληρώνετε το μισό spread κατά την είσοδο (25 μονάδες).
- Κλείσιμο της θέσης: πληρώνετε το άλλο μισό όταν βγείτε (25 μονάδες).
- Συνολικό κόστος του spread: 0.1 συμβόλαια × 50 μονάδες = $5 (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα).
Ομόλογα/επιτόκια
- Έχετε μια θέση στο CFD του 10ετούς T-Note των ΗΠΑ, που τιμάται αυτή τη στιγμή στα $112.50 ανά 100 ονομαστική αξία. Η πλήρης έκθεση της θέσης σας είναι επομένως $200,000.
- Ας πούμε ότι η προσαρμογή βάσης διανυκτέρευσης είναι -0.0008. Σε τιμή 112.50, αυτό ισοδυναμεί με: (-0,0008 / 112.50) × 100 = -0.0711% ημερησίως
- Το ημερήσιο τέλος μας είναι 0.01096%.
- Αν έχετε θέση αγοράς:
Συνολικό ποσοστό διανυκτέρευσης = 0.01096% - 0.0711% = -0.06014%
Χρηματοδότηση = $200,000 × -0.06014% = -$120.28
Θα λάβετε μια πίστωση ύψους $120.28 για διανυκτέρευση.
- Αν έχετε θέση αγοράς:
Συνολικό ποσοστό διανυκτέρευσης = 0.01096% + 0.0711% = 0.08206%
Χρηματοδότηση = $200,000 × 0.08206% = $164.12
Θα πληρώνατε ένα κόστος χρηματοδότησης $164.12 για μία διανυκτέρευση.
Παραδείγματα κόστους χρηματοδότησης κατά τη νύχτα (swaps)
Όταν διατηρείτε μια θέση CFD ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενδέχεται να εφαρμοστεί μια μικρή προσαρμογή, γνωστή ως swap, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το κόστος ή το όφελος από τη διατήρηση αυτή της έκθεσης. Το αν θα πληρώσετε ή θα λάβετε αυτό το ποσό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης, το υποκείμενο επιτόκιο για το περιουσιακό στοιχείο και τυχόν προσαρμογές για την κράτησή του μετά την ημέρα διαπραγμάτευσης.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι χρεώσεις swap βασίζονται στην συνολική αξία της ανοιχτής θέσης σας και όχι στο περιθώριο που έχετε δεσμεύσει. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν έχετε χρησιμοποιήσει μόχλευση για να ανοίξετε μια διαπραγμάτευση, το πλήρες μέγεθος της θέσης – γνωστό και ως ονομαστική αξία – χρησιμοποιείται στον υπολογισμό. Αυτό εξασφαλίζει τη συνέπεια στον τρόπο εφαρμογής των δαπανών χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από το αρχικά απαιτούμενο κεφάλαιο.
Τα παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται αυτές οι προσαρμογές κατά τη νύχτα σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας απλοποιημένα και στρογγυλοποιημένα στοιχεία για λόγους σαφήνειας.
Συνάλλαγμα
- Έχετε μια θέση διανυκτέρευσης 10,000 μονάδων USD/JPY. Η ονομαστική σας έκθεση είναι επομένως $10,000.
- Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, ας υποθέσουμε ότι το swap κατά τη νύχτα (ή TomNext) τιμή για το USD/JPY είναι επί του παρόντος -0.0182. Στην επικρατούσα επιτόπια τιμή των 132.80 αυτό ισοδυναμεί με -0,0137% ημερησίως.
- Η ημερήσια προμήθειά μας είναι 0.00411%.
- Έτσι, για να διατηρήσετε μια θετική θέση κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα λάβετε 0.00959% – το αρνητικό επιτόκιο ανταλλαγής USD/JPY μείον την προμήθειά μας – της έκθεσής σας, το οποίο, μετατρεπόμενο από JPY, είναι $0.96 ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα.
- Για να διατηρήσετε μια θέση πώλησης, θα πληρώσετε 0.01781% – το θετικό επιτόκιο ανταλλαγής συν την προμήθειά μας – της έκθεσής σας, που είναι $1.78 μετατρεπόμενο ή ισοδύναμο.
Εμπορεύματα
- Έχετε μια θέση 4,000 θερμίδων φυσικού αερίου, με τρέχουσα τιμή $2.54. Συνεπώς, η έκθεση της θέσης σας είναι $10,160.
- Ας υποθέσουμε ότι η προσαρμογή βάσης διανυκτέρευσης για το φυσικό αέριο Spot είναι επί του παρόντος 0.0031. Στην επικρατούσα επιτόπια τιμή των 2.54 αυτό ισοδυναμεί με 0.12205% ημερησίως.
- Η ημερήσια προμήθειά μας είναι 0,01096%.
- Για μια θετική θέση, θα πληρώσετε 0.13301% (η προμήθειά μας + η προσαρμογή βάσης) = $13.51.
- Για μια θέση πώλησης, θα λάβετε 0.11109% (η προμήθειά μας – η προσαρμογή βάσης) = $11.29.
Δείκτες (σε δολάρια ΗΠΑ)
- Έχετε θέση 0.6 συμβολαίων στο US Tech 100, με τιμή 20140. Η πλήρης έκθεσή σας θα είναι 12,084 δολάρια.
- Δεδομένου ότι ο δείκτης US Tech 100 είναι εκφρασμένος σε δολάρια ΗΠΑ, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς είναι το SOFR. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι 5.01448% ετησίως ή 0.01393% ημερησίως.
- Το ημερήσιο τέλος μας είναι 0.01111%.
- Για μια θετική θέση, θα πληρώσετε 0.02504% (η προμήθειά μας + SOFR) = $3.03.
- Για μια θέση πώλησης, θα λάβετε 0.00282% (η προμήθειά μας – SOFR) = $0.34.
Δείκτες (σε λίρες Αγγλίας)
- Έχετε θέση 1 συμβολαίου στο UK 100, με τιμή 8175. Η πλήρης έκθεσή σας θα είναι £8,175.
- Δεδομένου ότι ο δείκτης UK 100 διαπραγματεύεται σε GBP, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς είναι το SONIA – ας υποθέσουμε ότι είναι 4.98260% ετησίως ή 0.01365% ημερησίως.
- Η ημερήσια προμήθειά μας είναι 0,01096%.
- Για μια θετική θέση, θα πληρώσετε 0.02461% (η προμήθειά μας + SONIA) = £2.01.
- Για μια θέση πώλησης, θα λάβετε 0.00269% (η προμήθειά μας – SONIA) = £0.22.
Μετοχές (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ)
- Έχετε μια θέση που ισοδυναμεί με 50 μετοχές της Tesla, η οποία επί του παρόντος τιμολογείται στα $252. Η συνολική σας έκθεση ανέρχεται σε $12,600.
- Δεδομένου ότι η Tesla διαπραγματεύεται σε δολάρια ΗΠΑ, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς είναι το SOFR. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι 5.01448% ετησίως ή 0.01393% ημερησίως.
- Το ημερήσιο τέλος μας είναι 0.01111%.
- Για μια θετική θέση, θα πληρώσετε 0.02504% (η προμήθειά μας + SOFR) = $3.16.
- Για μια θέση πώλησης, θα λάβετε 0.00282% (η προμήθειά μας – SOFR) = $0.36.
Μετοχές (εκφρασμένες σε GBP)
- Έχετε μια θέση που ισοδυναμεί με 4000 μετοχές της Barclays, η οποία επί του παρόντος τιμολογείται στα £2.41. Η συνολική σας έκθεση ανέρχεται σε £9,640.
- Δεδομένου ότι η Barclays διαπραγματεύεται σε GBP, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς είναι το SONIA. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι 4.98260% ετησίως ή 0.01365% ημερησίως.
- Η ημερήσια προμήθειά μας είναι 0,01096%.
- Για μια θετική θέση, θα πληρώσετε 0.02461% (η προμήθειά μας + SONIA) = £2.37.
- Για μια θέση πώλησης, θα λάβετε 0.00269% (η προμήθειά μας – SONIA) = £0.26.
CFD Κρυπτονομισμάτων
- Θέσεις αγοράς: θα πληρώνετε 0.06164% της ονομαστικής αξίας της θέσης καθημερινά (ή 22.5% ετησίως).
- Θέσεις πώλησης: θα λαμβάνετε καθημερινά το 0.0137% της ονομαστικής αξίας της θέσης (ή 5% ετησίως).
Παράδειγμα
- Έχετε μια θέση σε BTC με ονομαστική αξία $100,000, την οποία διατηρείτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Για μια θετική θέση, θα πληρώσετε 61.64 $ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) (0.06164% των 100,000).
- Για μια θέση πώλησης, θα λάβετε $13.70 (0.0137% των 100,000).
Παράδειγμα εγγυημένου κόστους εντολής παύσης απωλειών
Η χρέωση για την εντολή εγγυημένης παύσης απωλειών (GSLO) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί το GSLO. Το GSLO κλείνει τη διαπραγμάτευση ακριβώς στο επίπεδο τιμής που έχετε ορίσει, χωρίς κίνδυνο διαφοράς τιμών ή ολίσθησης. Δεδομένου ότι αναλαμβάνουμε αυτόν τον κίνδυνο για εσάς, εμείς (και άλλοι πάροχοι) χρεώνουμε ένα τέλος για τη χρήση του GSLO.
Μπορείτε να δείτε το τέλος GSLO στο εισιτήριο της διαπραγμάτευσης πριν πραγματοποιήσετε τη διαπραγμάτευση, αφού επιλέξετε ένα GSLO. Το ίδιο το ασφάλιστρο GSLO ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη αγορά, την τιμή ανοίγματος της θέσης και την ποσότητα που διαπραγματεύεται.
Φόρμουλα
Μπορείτε να ελέγξετε το ποσό της χρέωσης GSLO στο εισιτήριο της διαπραγμάτευσης όταν ανοίγετε μια θέση και προσθέτετε GSLO.
Παράδειγμα εντολής εγγυημένης παύσης απωλειών
- Ανοίγετε μια θετική θέση 1 συμβολαίου χρυσού, με τιμή αγοράς/πώλησης $2,000/$2,000.30.
- Θέτετε ένα GSLO στα $1,980 για να περιορίσετε τις πιθανές απώλειες.
- Ας υποθέσουμε ότι το ασφάλιστρο GSLO για αυτή την αγορά είναι 0.03%.
- Εάν η αγορά πέσει στα $1,980, το GSLO διασφαλίζει ότι η θέση σας θα κλείσει ακριβώς σε αυτή την τιμή, χωρίς καμία απόκλιση.
Υπολογισμός τέλους GSLO:
- Τέλος GSLO = ασφάλιστρο GSLO × τιμή ανοίγματος θέσης × ποσότητα
- 0.03% × $2,000.30 × 1 συμβόλαιο = $0.60
- Συνολική χρέωση GSLO (εάν ενεργοποιηθεί): $0.60
Τέλη μετατροπής
Όταν διαπραγματεύεστε ένα περιουσιακό στοιχείο που τιμολογείται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας, ισχύει μια μικρή χρέωση μετατροπής.
Η προμήθεια υπολογίζεται ως 0.7% της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας για ιδιώτες πελάτες.
Υπολογισμός τέλους μετατροπής
- Διαπραγματεύεστε σε λογαριασμό που είναι σε δολάρια ΗΠΑ.
- Έχετε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση CFD στο France 40 – σε ευρώ – που έχει κέρδος €10.
- Αυτό εμφανίζεται στη θέση σας ως $10.85 (€10 με την τρέχουσα ισοτιμία EUR/USD 1.08461) και αποφασίζετε να κλείσετε τη διαπραγμάτευση.
- Εάν δεν είχε εφαρμοστεί χρέωση μετατροπής νομίσματος, το κέρδος της θέσης αυτής θα υπολογιζόταν απλά ως εξής:
€10 (το κέρδος σας) x 1.08461 (τρέχουσα ισοτιμία) = $10.85
Ωστόσο, κατά τη στιγμή του κλεισίματος, θα χρεωθείτε με το τέλος μετατροπής νομίσματος 0.7%. Ο υπολογισμός γίνεται ως 'συνολική' συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία περιλαμβάνει την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και την προμήθεια 0.7%.
Το συνολικό επιτόκιο είναι 0.7% λιγότερο ευνοϊκό από το επιτόκιο σημείου και, ως εκ τούτου, το κέρδος που πραγματοποιήθηκε από τη θέση θα είναι ελαφρώς μικρότερο: 1.08461 (επιτόκιο σημείου) x (1 - 0.7%) (έξοδα μετατροπής νομίσματος) = 1.07701.
Το κέρδος σας μετά την αμοιβή μετατροπής νομίσματος είναι:
€10 (το κέρδος σας) x 1.07701 (συνολική τιμή) = $10.77
Επομένως, σε αυτό το παράδειγμα, σας έχει χρεωθεί ένα τέλος μετατροπής νομίσματος ύψους $0.08.
|Ποσοστό προμήθειας μετατροπής
|Κόστος μετατροπής νομίσματος
|Χωρίς χρέωση μετατροπής νομίσματος
|0%
|$0
|Με τη χρέωση μετατροπής νομίσματος
|0.7%
|$0.08
Μπορείτε να δείτε την 'συνολική' τιμή που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή κάθε συναλλαγής στην ενότητα 'Αναφορές' της πλατφόρμας, καθώς και στις καταστάσεις λογαριασμού σας.
Χρεώσεις δυναμικής μετατροπής νομίσματος
Εάν πραγματοποιήσετε κατάθεση ή ανάληψη σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της τράπεζάς σας, η τράπεζά σας ενδέχεται να εφαρμόσει τέλη δυναμικής μετατροπής νομίσματος (DCC). Αυτές οι χρεώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον πάροχο και είναι ανεξάρτητες από την Capital.com.
Για να αποφύγετε περιττά έξοδα μετατροπής, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας στο ίδιο νόμισμα με τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DCC.
Τέλη επιλογής knock-out
Οι επιλογές knock-out είναι ένα δομημένο προϊόν κινδύνου, στο οποίο μπορείτε να ορίσετε ένα προκαθορισμένο επίπεδο knock-out που κλείνει αυτόματα τη διαπραγμάτευση εάν επιτευχθεί.
Όταν διαπραγματεύεστε knock-outs, υπάρχουν τρία βασικά τέλη που πρέπει να λάβετε υπόψη:
1. Spread
- Όπως και τα CFD, θα χρεωθείτε μια διαφορά σε κάθε διαπραγμάτευση knock-out που τοποθετείτε.
- Αν νομίζετε ότι μια αγορά θα αυξηθεί σε αξία και ανοίξετε ένα knock-out ‘Up’, το επίπεδο εισόδου σας βασίζεται στη ζητούμενη (αγορά) τιμή της υποκείμενης αγοράς.
- Εάν πιστεύετε ότι μια αγορά θα υποχωρήσει σε αξία και ανοίξετε ένα knock-out 'Down', το επίπεδο εισόδου σας βασίζεται στην προσφερόμενη (πώληση) τιμή της υποκείμενης αγοράς.
- Όταν κλείνετε κάθε διαπραγμάτευση, χρησιμοποιείται η αντίθετη πλευρά της αγοράς. EG, για το ‘Up’ η τιμή κλεισίματος σας θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, και για το ‘Down’ θα βασίζεται στην τιμή ζήτησης της υποκείμενης αγοράς.
- Μπορείτε να δείτε το ακριβές spread που εφαρμόζεται στη διαπραγμάτευση knock-out κάνοντας κλικ στο ‘Σύνοψη παραγγελίας’ στην απόδειξη της διαπραγμάτευσης.
2. Τέλος knock-out (χρεώνεται μόνο αν επιτευχθεί το επίπεδο αποκλεισμού)
- Εάν η τιμή κινηθεί εναντίον σας και φτάσει στο επίπεδο knock-out που έχετε επιλέξει, η διαπραγμάτευση κλείνει αυτόματα και θα χρεωθείτε με ένα τέλος knock-out.
- Αυτό υπολογίζεται ως ένα μικρό ποσοστό της τιμής εξαγωγής, για παράδειγμα, 0.02%. Ο υπολογισμός θα διαφέρει ανά κατηγορία περιουσιακού στοιχείου.
- Αν δεν επιτευχθεί το επίπεδο αποκλεισμού, αυτή η χρέωση επιστρέφεται σε εσάς.
3. Διανυκτέρευση (εφαρμόζεται μόνο εάν η διαπραγμάτευση διατηρείται κατά τη διάρκεια της νύχτας)
- Εάν διατηρείτε μια διαπραγμάτευση knock-out μετά το κλείσιμο της αγοράς, θα εφαρμοστεί μια προσαρμογή διανυκτέρευσης.
- Αυτή η προσαρμογή βασίζεται στην υποκείμενη τιμή, η οποία αντιπροσωπεύει την έκθεσή σας στην αγορά.
- Υπολογίζεται ως: Αριθμός επιλογών × υποκείμενη τιμή × επιτόκιο διανυκτέρευσης
- Το ποσοστό διανυκτέρευσης καθορίζεται από:
- Για θέσεις Up (αν νομίζετε ότι η τιμή θα αυξηθεί): μείον το επιτόκιο αναφοράς (δηλαδή, SONIA ή SOFR), μείον την καθημερινή σταθερή χρέωση διαχείρισης μας
- Για θέσεις πτώσης (εάν πιστεύετε ότι η τιμή θα πέσει): +επιτόκιο αναφοράς μείον το ημερήσιο σταθερό διοικητικό τέλος μας
- Αν το επιτόκιο είναι αρνητικό, πληρώνετε τόκους για να διατηρήσετε τη θέση σας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Εάν το επιτόκιο είναι θετικό, λαμβάνετε τόκους για τη διατήρηση της θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
4. Τέλη μετατροπής συναλλάγματος
Εάν το βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας διαφέρει από το νόμισμα της υποκείμενης αγοράς, ισχύει χρέωση μετατροπής συναλλάγματος και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο μιας διαπραγμάτευσης KO. Αυτή η μετατροπή συναλλάγματος είναι ξεχωριστή από την προμήθεια knock-out.
Η μετατροπή χρησιμοποιεί την επικρατούσα συναλλαγματική ισοτιμία της πλατφόρμας κατά τη στιγμή της συναλλαγής, σύμφωνα με τον τρόπο που λειτουργούν οι μετατροπές νομισμάτων για άλλα μέσα.
Σημαντικό: Όταν δεν πραγματοποιείται μετατροπή συναλλάγματος (για παράδειγμα, ένας λογαριασμός σε ευρώ που διαπραγματεύεται έναν δείκτη σε ευρώ), το KO συμπεριφέρεται οικονομικά όπως ένα CFD, χωρίς επίδραση στο συνάλλαγμα.
Όταν πραγματοποιείται μετατροπή συναλλάγματος, οι κινήσεις στην ισοτιμία μπορούν να επηρεάσουν την αξία της συναλλαγής knock-out κατά το άνοιγμα/κλείσιμο, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της συναλλαγής σας όταν μετατραπεί στο βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας.
Στο Capital.com, δεν χρεώνεται προσαύξηση μετατροπής συναλλάγματος στις επιλογές knock-out. Αυτό σημαίνει ότι ενώ μπορεί να εφαρμοστεί μια συναλλαγματική ισοτιμία, δεν προστίθεται επιπλέον κόστος μετατροπής συναλλάγματος πάνω από αυτή την ισοτιμία.
Παράδειγμα 1: Επιλογή ανόδου (κρατήθηκε όλη τη νύχτα, στη συνέχεια χτυπήθηκε το επίπεδο εξουδετέρωσης)
- Νομίζετε ότι ο Γερμανικός 40 θα αυξηθεί σε αξία και θα ανοίξει ένα knock-out ‘Up’ στον δείκτη, με την τιμή knock-out στα 10,000.
- Ορίσατε το επίπεδο αποκλεισμού σας στο 9,900.
- Κρατάτε τη θέση σας όλη τη νύχτα, μετά την οποία η τιμή πέφτει, χτυπά το επίπεδο knock-out, και η θέση σας κλείνει.
Υπολογισμός τελών
1. Spread (συμπεριλαμβάνεται στην αναφερόμενη τιμή)
Σε αυτό το παράδειγμα, ας πούμε ότι η υποκείμενη προσφορά/ζήτηση CFD της Capital.com στο Germany 40 είναι 19,898/19,900.
Δεδομένου ότι διαπραγματεύεστε ένα knock-out 'Up', το knock-out σας τιμολογείται από τη ζητούμενη πλευρά – 19,900 – που σημαίνει ότι εισέρχεστε σε επίπεδο ελαφρώς πάνω από την τιμή της μεσαίας αγοράς. Η διαφορά 2 σημείων μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης αντικατοπτρίζει την ενσωματωμένη διαφορά.
Έτσι, η διαπραγματευτική σας κίνηση συνεπάγεται κόστος spread ύψους €2 (2 δείκτες × €1 ανά δείκτη).
2. Τέλος knock-out (αφού επιτεύχθηκε το επίπεδο knock-out): €2 (με βάση ένα παράδειγμα ποσοστό 0.02% της τιμής knock-out)
3. Προσαρμογή διανυκτέρευσης (καθώς η θέση κρατήθηκε όλη τη νύχτα)
- Η υποκείμενη τιμή προσφοράς είναι 19,900.
- Το επιτόκιο διανυκτέρευσης για θέσεις 'Up':
- Ποσοστό αναφοράς = 0.01393% (ημερήσιο)
- Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης = 0.01111% (καθημερινά)
- Συνολικό ποσοστό διανυκτέρευσης = -0.02504%
Υπολογισμός προσαρμογής διανυκτέρευσης:
1 × 19,900 × (-0.02504%) = -€4.98 χρεωμένο
Τελικό κόστος:
- Διάδοση: €2 (ενσωματωμένο στην αναφερόμενη τιμή)
- Τέλος knock-out: €2
- Διανυκτέρευση: €4.98
- Συνολικό κόστος = €8.98
Παράδειγμα 2: Επιλογή πτώσης (διατήρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη συνέχεια επίτευξη του επιπέδου knock-out)
- Πιστεύετε ότι ο δείκτης Germany 40 θα υποτιμηθεί και ανοίγετε ένα knock-out 'Down' στον δείκτη, με τιμή knock-out τα 10,000.
- Ορίσατε το επίπεδο αποκλεισμού σας στα 10,100.
- Διατηρείτε τη θέση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την οποία η τιμή αυξάνεται, φτάνει στο επίπεδο knock-out και η θέση κλείνει.
Υπολογισμός τελών
1. Spread (περιλαμβάνεται στην αναφερόμενη τιμή)
Για άλλη μια φορά, το υποκείμενο περιθώριο προσφοράς/ζήτησης είναι 19,898/19,900. Επειδή πραγματοποιείτε διαπραγμάτευση ενός knock-out 'Down', η τιμή του knock-out σας υπολογίζεται από την προσφερόμενη πλευρά – 19,898 – που σημαίνει ότι εισέρχεστε σε επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από τη μέση τιμή της αγοράς.
Όπως και στο παράδειγμα με την ταινία 'Up', η διαπραγμάτευση knock-out συνεπάγεται κόστος spread ύψους €2 (2 δείκτες × €1 ανά δείκτη).
2. Τέλος knock-out (αφού επιτεύχθηκε το επίπεδο knock-out): €2 (0.02% της τιμής knock-out)
3. Προσαρμογή διανυκτέρευσης (καθώς η θέση κρατήθηκε όλη τη νύχτα)
- Η υποκείμενη τιμή είναι 19,898.
- Το επιτόκιο διανυκτέρευσης για θέσεις πώλησης:
- Ποσοστό αναφοράς = 0.01393% (ημερήσιο)
- Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης = 0.01111% (καθημερινά)
- Συνολικό επιτόκιο διανυκτέρευσης = +0.00282%
Υπολογισμός προσαρμογής διανυκτέρευσης:
Τελικό κόστος:
- Διάδοση: €2
- Τέλος knock-out: €2
- Προσαρμογή κατά τη διάρκεια της νύχτας (πίστωση που ελήφθη): -€0.56
- Συνολικό κόστος = €3.44
Σημειώστε ότι τα τέλη μετατροπής όπως περιγράφονται παραπάνω ισχύουν τόσο για τα παραδοσιακά CFD όσο και για τις επιλογές knock-out.