Εμπορεύματα και δείκτης VIX

Μπορείτε να διαπραγματευτείτε τόσο τις στιγμιαίες τιμές των εμπορευμάτων (που μερικές φορές ονομάζονται 'μη ημερολογιακά εμπορεύματα') όσο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων μαζί μας.

Πώς τιμολογούμε τις αγορές μελλοντικών συμβολαίων εμπορευμάτων

Τιμολογούμε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προσθέτοντας το spread μας στην υποκείμενη τιμή της αγοράς. Η τιμή στην οποία διαπραγματεύεστε περιλαμβάνει ήδη τo spread.

Τα spread μπορούν να αλλάξουν. Παρακαλoούμε ελέγξτε τις λεπτομέρειες της κάθε αγοράς στην εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα για τα τελευταία στοιχεία.

Οι αγορές από τις οποίες αντλούμε τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι:

Πετρέλαιο Μπρεντ: ICE Futures Europe

ICE Futures Europe Εκπομπές Άνθρακα: ICE Futures Europe

Ακατέργαστο Πετρέλαιο: Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Νέας Υόρκης (NYMEX)

Κακάο ΗΠΑ: ICE Futures US

Φυσικό Αέριο: Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Νέας Υόρκης (NYMEX)

Όλες οι συμβάσεις λήγουν σε καθορισμένες μελλοντικές ημερομηνίες και διακανονίζονται σε μετρητά, οπότε δεν θα παραλάβετε ποτέ ένα εμπόρευμα.

Πώς καθορίζουμε τις τιμές στις αγορές spot εμπορευμάτων

Καθορίζουμε τις τιμές για τις αγορές εμπορευμάτων μας χρησιμοποιώντας τα δύο πλησιέστερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενός εμπορεύματος, καθώς αυτά είναι συνήθως τα πιο διαπραγματεύσιμα.

Με την πάροδο του χρόνου, η μη ενημερωμένη τιμή μας μετατοπίζεται σταδιακά από την τιμή του πλησιέστερου συμβολαίου στο επόμενο για να αποφευχθεί η ανάγκη για ημερομηνία λήξης (μερικές φορές ονομάζεται ημερομηνία ανανέωσης).

Στο σύστημά μας:

Το 'συμβόλαιο επόμενου μήνα' (ο οποίος λήγει πρώτος) ονομάζεται ‘Α’.

Το 'συμβόλαιο προηγούμενου μήνα' (αυτό που λήγει δεύτερο) ονομάζεται 'Β'.

Η τιμή μας (P0 και P1 στο διάγραμμα παρακάτω) κινείται σταδιακά από την τιμή του 'A' προς την τιμή του 'B' μεταξύ αυτών των δύο σημείων λήξης.

Η τιμή του ‘B’ μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή του ‘A’, αν και στο παρακάτω παράδειγμα, είναι υψηλότερη.

Όταν λήξει το συμβόλαιο του πρώτου μήνα ‘A’, μεταβαίνουμε στο επόμενο σύνολο συμβολαίων. Αυτό σημαίνει ότι το ‘B’ γίνεται το νέο ‘A’, και το συμβόλαιο που λήγει μετά το νέο ‘A’ γίνεται το νέο ‘B’. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, οπότε υπάρχει πάντα μια ομαλή μετάβαση από ένα συμβόλαιο στο επόμενο.

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη μετάβαση, η τιμολόγησή μας θα βασίζεται 100% στο συμβόλαιο του επόμενου μήνα και στη συνέχεια θα μετακινηθεί γραμμικά προς τον προηγούμενο μήνα..

Όταν διαπραγματεύεστε αυτά (όπως και με άλλες αγορές), θα πληρώσετε ένα κόστος κράτησης κατά τη διάρκεια της νύχτας , το οποίο αποτελείται από δύο μέρη:

Τέλος διαχείρισης: Αυτή είναι μια σταθερή χρέωση 0.01096% που επιβάλλεται καθημερινά. Καθημερινή προσαρμογή premium: Αυτό αντικατοπτρίζει την καθημερινή μεταβολή της τιμής μας από τον επόμενο μήνα (A) στον προηγούμενο μήνα (B). Θα πληρώσετε ή θα λάβετε αυτή την προσαρμογή, ανάλογα με την κατεύθυνση της διαπραγμάτευσής σας.

Όταν η διαφορά τιμής μεταξύ A και B είναι μεγαλύτερη, η καθημερινή προσαρμογή είναι επίσης μεγαλύτερη.

Η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο συμβολαίων μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, πιο προφανώς σε εμπορεύματα που επηρεάζονται από τη σεζόν ζήτησης (π.χ. φυσικό αέριο).

Καθημερινή Premium Προσαρμογή

Η Καθημερινή Premium Προσαρμογή που εφαρμόζεται στις θέσεις spot εμπορευμάτων έχει ουδέτερη επίδραση στα κέρδη και τις απώλειές σας – δεν αποτελεί προμήθεια ή χρέωση διαπραγμάτευσης. Σκοπός του είναι να εξαλείψει την επίδραση των εποχιακών διακυμάνσεων στις τιμές των εμπορευμάτων, διασφαλίζοντας ότι η τρέχουσα τιμή στην οποία διαπραγματεύεστε παραμένει σταθερή και δεν λήγει ποτέ.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας πραγματικές τιμές για το Φυσικό Αέριο, ένα εμπόρευμα με διαφορετικές τιμές για συμβόλαια που λήγουν κάθε μήνα στο μέλλον. Μπορείτε να δείτε μια σχετική αλλαγή στην αξία κάθε μηνιαίου συμβολαίου στο δεύτερο διάγραμμα. Αυτές οι αλλαγές οφείλονται σε εποχιακή προσφορά και ζήτηση, όχι σε προσδοκίες της αγοράς για μελλοντικές τιμές. Με άλλα λόγια, το Φυσικό Αέριο συνήθως κοστίζει περισσότερο για αγορά το χειμώνα παρά το καλοκαίρι.

Συγκρίνοντας τον Μήνα 2 και τον Μήνα 3, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τιμές (γνωστή ως ‘δίκαιη αξία’):

Ημερομηνία Λήξης Περίοδος Τιμή 30 Ημέρες 2M 3.938 64 Ημέρες 3M 4.221 Διαφορά 0.283

Αν κοιτάξουμε πώς αλλάζει αυτή η τιμή ανά ημέρα μεταξύ αυτών των δύο σημείων, μπορούμε να υπολογίσουμε την προσαρμογή δίκαιης αξίας που θα εφαρμοζόταν ως Καθημερινή Premium Προσαρμογή. Καθώς ο Μήνας 2 είναι χαμηλότερος από τον Μήνα 3, η τιμή αποτίμησης του άμεσου εμπορεύματος θα αυξάνεται φυσικά κάθε μέρα σε συμφωνία με την αλλαγή στην εύλογη αξία.

Για να αντισταθμιστεί αυτή η επίδραση στις ανοιχτές θέσεις, μια ισοδύναμη προσαρμογή αφαιρείται από τους λογαριασμούς που κατέχουν μακροχρόνιες θέσεις. Για τις σύντομες θέσεις, το ίδιο ποσό πιστώνεται. Η συνολική επίδραση της προσαρμογής της δίκαιης αξίας τόσο στην τιμή αποτίμησης όσο και στο υπόλοιπο του λογαριασμού είναι μηδέν.

Αριθμός Ημερών Αλλαγή ανά Ημέρα 34 0.00832

Αποτέλεσμα Αγοράς Ποσό Π/Λ 0.00832 Ρύθμιση -0.00832 Καθαρό αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα Πώλησης Ποσό Π/Λ -0.00832 Ρύθμιση 0.00832 Καθαρό αποτέλεσμα

Η Καθημερινή Premium Προσαρμογή είναι απαραίτητη για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη δίκαιη αξία, και εφαρμόζουμε την ενημερωμένη δίκαιη αξία κάθε μέρα λίγο πριν από την ώρα κλεισίματος για τη διαπραγμάτευση σε κάθε εμπόρευμα. Μπορείτε να δείτε την επίδραση της νέας δίκαης αξίας που εφαρμόζεται σε ένα άμεσο εμπόρευμα απευθείας στα διαγράμματα της πλατφόρμας, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Η Καθημερινή Premium Προσαρμογή δεν είναι κόστος ή χρέωση – είναι μια προσαρμογή που διατηρεί τα κέρδη και τις απώλειές σας ανεπηρέαστα από τις καθημερινές μεταβολές της δίκαιης αξίας των θέσεων σε εμπορεύματα.