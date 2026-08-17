Viktor Prokopenya

Το Capital.com έχει ως αποστολή το να παρέχει μια ελκυστική και δυναμική υπηρεσία σε κάθε επενδυτή, ενώ παράλληλα εργάζεται με πρακτικούς και απτούς τρόπους για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Για πολλά χρόνια, το trading κυριαρχούταν από μεγάλα, παραδοσιακά ιδρύματα και city traders. Αυτό έχει περιορίσει την ελευθερία των ανθρώπων να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την σωστή ενημέρωση, για το δικό τους οικονομικό μέλλον και έχει αμβλύνει το πλούσιο εκπαιδευτικό δυναμικό που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες trading.

Το Capital.com είναι απόλυτα αφοσιωμένο στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον κόσμο των χρηματοοικονομικών. Για να το επιτύχουμε αυτό, η πλατφόρμα trading μας βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες – εκπαίδευση, δίκαιη και διαφανής τιμολόγηση και τεχνολογία αιχμής και καινοτομία.

Εκπαίδευση

Ο καθένας μπορεί να κάνει trading, εφόσον του δοθούν τα σωστά εργαλεία και το Capital.com υποστηρίζει την εκπαίδευση για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των πελατών μας και όχι μόνο.

Η δωρεάν εφαρμογή trading, Investmate και τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι οδηγοί που βρίσκονται στο κανάλι μας στο YouTube. Capital.com TV δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να κάνουν trading με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.

Δίκαιη και διαφανής τιμολόγηση

Για να επιτύχουμε τον στόχο μας να καταστήσουμε το trading και τις επενδύσεις πιο προσιτές, πρέπει να είναι και οικονομικά προσιτά.

Το Capital.com έχει δεσμευτεί για διαφάνεια χωρίς κρυφές χρεώσεις και σαφή τιμολόγηση με μηδενική προμήθεια και με ανταγωνιστικά spreads.

Τεχνολογία αιχμής και καινοτομία

Σε μια εποχή ιλιγγιώδους τεχνολογικής ανάπτυξης, το Capital.com αναζητά πάντα νέους τρόπους για να βελτιώσει την πλατφόρμα, την εμπειρία των επενδυτών και τις υπηρεσίες της.

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να είμαστε ο αξιόπιστος επενδυτικός σας εταίρος, θέτοντας πάντα την κοινωνική, περιβαλλοντική και εταιρική υπευθυνότητα στο επίκεντρο. Ποτέ δεν επαναπαυθήκαμε στις δάφνες μας - και ποτέ δεν θα επαναπαυθούμε.

Η εκπαίδευση μου άνοιξε την πόρτα στον κόσμο των οικονομικών. Η ελπίδα μου είναι το Capital.com να είναι το κλειδί που θα το κάνει για πολλούς άλλους.

Είμαι ενθουσιασμένος με όσα έχουμε ήδη επιτύχει, αλλά ακόμη πιο ενθουσιασμένος με το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.

Με εκτίμηση,

Viktor Prokopenya