Viktor Prokopenya

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Το Capital.com έχει ως αποστολή το να παρέχει μια ελκυστική και δυναμική υπηρεσία σε κάθε επενδυτή, ενώ παράλληλα εργάζεται με πρακτικούς και απτούς τρόπους για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
Για πολλά χρόνια, το trading κυριαρχούταν από μεγάλα, παραδοσιακά ιδρύματα και city traders. Αυτό έχει περιορίσει την ελευθερία των ανθρώπων να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την σωστή ενημέρωση, για το δικό τους οικονομικό μέλλον και έχει αμβλύνει το πλούσιο εκπαιδευτικό δυναμικό που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες trading.
Το Capital.com είναι απόλυτα αφοσιωμένο στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον κόσμο των χρηματοοικονομικών. Για να το επιτύχουμε αυτό, η πλατφόρμα trading μας βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες – εκπαίδευση, δίκαιη και διαφανής τιμολόγηση και τεχνολογία αιχμής και καινοτομία.
Εκπαίδευση
Ο καθένας μπορεί να κάνει trading, εφόσον του δοθούν τα σωστά εργαλεία και το Capital.com υποστηρίζει την εκπαίδευση για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των πελατών μας και όχι μόνο.
Η δωρεάν εφαρμογή trading, Investmate και τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι οδηγοί που βρίσκονται στο κανάλι μας στο YouTube. Capital.com TV δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να κάνουν trading με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.
Δίκαιη και διαφανής τιμολόγηση
Για να επιτύχουμε τον στόχο μας να καταστήσουμε το trading και τις επενδύσεις πιο προσιτές, πρέπει να είναι και οικονομικά προσιτά.
Το Capital.com έχει δεσμευτεί για διαφάνεια χωρίς κρυφές χρεώσεις και σαφή τιμολόγηση με μηδενική προμήθεια και με ανταγωνιστικά spreads.
Τεχνολογία αιχμής και καινοτομία
Σε μια εποχή ιλιγγιώδους τεχνολογικής ανάπτυξης, το Capital.com αναζητά πάντα νέους τρόπους για να βελτιώσει την πλατφόρμα, την εμπειρία των επενδυτών και τις υπηρεσίες της.
Είμαστε αφοσιωμένοι στο να είμαστε ο αξιόπιστος επενδυτικός σας εταίρος, θέτοντας πάντα την κοινωνική, περιβαλλοντική και εταιρική υπευθυνότητα στο επίκεντρο. Ποτέ δεν επαναπαυθήκαμε στις δάφνες μας - και ποτέ δεν θα επαναπαυθούμε.
Η εκπαίδευση μου άνοιξε την πόρτα στον κόσμο των οικονομικών. Η ελπίδα μου είναι το Capital.com να είναι το κλειδί που θα το κάνει για πολλούς άλλους.
Είμαι ενθουσιασμένος με όσα έχουμε ήδη επιτύχει, αλλά ακόμη πιο ενθουσιασμένος με το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.
Με εκτίμηση,
Viktor Prokopenya
Ο Viktor Prokopenya είναι ένας επιχειρηματίας με έντονο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό τεχνολογικών εγχειρημάτων που διαμορφώνουν την αγορά και προκαλούν αναστάτωση.
Έχει έφεση στο να συνδυάζει την καλύτερη τεχνολογία με ομάδες ανθρώπων με υψηλά κίνητρα για τη δημιουργία εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Ο Viktor είναι πρωτοπόρος στον ευρωπαϊκό χώρο των fintech, κυρίως ως ιδρυτής του Capital.com, μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες tradin στον κόσμο με γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.
Με καταγωγή από τη Λευκορωσία, ο Viktor είναι πλέον Βρετανός πολίτης και ένθερμος φιλάνθρωπος. Είναι καθηγητής στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο του Leeds και έχει πάθος για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης ταλέντων.
Μέσω του ιδρύματός του, ο Viktor έχει δωρίσει πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και είναι επίσης υπέρμαχος μιας σειράς παγκόσμιων κυβερνητικών πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση του ταλέντου και της εκπαίδευσης σε κορυφαίους τεχνολογικούς κόμβους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ΗΑΕ.
Εκτός από πτυχιούχος δικηγόρος, ο Viktor Prokopenya είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα χρηματοοικονομικά από το Northeastern University, διδακτορικού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Swiss Business School, μεταπτυχιακού διπλώματος στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, καθώς και πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος στην επιστήμη των υπολογιστών.