Ομόλογα & Συμβόλαια Mελλοντικής Eκπλήρωσης Oμολόγων

Πάρτε θέσεις αγοράς ή πώλησης με CFDs και επιλεγμένες επιλογές knock-out σε κύριους ομολόγους όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και τα βρετανικά gilts. Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα των αγορών στη διαδικτυακή πλατφόρμα ή την εφαρμογή της Capital.com – συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων, των δεικτών, των μετοχών, των εμπορευμάτων, του forex και άλλων.

Τι είναι η διαπραγμάτευση ομολόγων;

Η διαπραγμάτευση ομολόγων περιλαμβάνει την κερδοσκοπία για τις κινήσεις τιμών των χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή εταιρείες, όπως τα ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τα βρετανικά Gilts και τα γερμανικά Bunds. Αυτά τα εργαλεία είναι ουσιαστικά δάνεια που παρέχονται από επενδυτές σε εκδότες, οι οποίοι υπόσχονται να αποπληρώσουν το κεφάλαιο με τόκο με την πάροδο του χρόνου.

Οι τιμές των ομολόγων μπορούν να μετακινηθούν ως αντίκτυπος στις αποφάσεις επιτοκίων, τα δεδομένα πληθωρισμού, τις αλλαγές πιστοληπτικής ικανότητας και τη γενικότερη οικονομική αίσθηση.

Αντί να αγοράσετε ομόλογα απευθείας, μπορείτε να διαπραγματευτείτε CFDs σε CFDs ομολόγων spot ή μελλοντικά συμβόλαια CFD ομολόγων.

  • Τα CFDs της αγοράς ομολόγων παρακολουθούν την τρέχουσα τιμή της υποκείμενης αγοράς ομολόγων. Μπορείτε επίσης να διαπραγματευτείτε επιλεγμένες αγορές ομολόγων με επιλογές knock-out.
  • Τα CFDs συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων παρακολουθούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με κρατικά ομόλογα, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια και τις οικονομικές συνθήκες μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων.

Και οι δύο μορφές σας επιτρέπουν να κάνετε εικασίες σχετικά με τις κινήσεις τιμών των ομολόγων χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο ομόλογο.

Γιατί να διαπραγματευτείτε ομόλογα;

Οι αγορές ομολόγων μπορούν να προσφέρουν έναν τρόπο να διαφοροποιήσετε τη στρατηγική σας εμπορίου πέρα από μετοχές ή δείκτες. Ως μια παραδοσιακά αγορά χαμηλής μεταβλητότητας, τα κρατικά ομόλογα χρησιμοποιούνται συχνά από τους traders για να διαχειριστούν τον κίνδυνο ή να αντισταθμίσουν άλλες θέσεις.

Οι τιμές των ομολόγων έχουν ιστορικά δείξει μια γενική τάση να κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα επιτόκια – όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τιμές των ομολόγων συχνά μειώνονται, και το αντίστροφο. Αυτή η αντίστροφη σχέση μπορεί να δημιουργήσει δυνητικές ευκαιρίες για να διαπραγματευτεί κανείς τη διάθεση της κεντρικής τράπεζας και τους οικονομικούς κύκλους. Ωστόσο, αυτή η σχέση μπορεί να είναι απρόβλεπτη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων πίεσης στην αγορά. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι αξιόπιστος δείκτης μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Η διαπραγμάτευση ομολόγων μέσω διαπραγμάτευσης CFD σας επιτρέπει επίσης να πάρετε θέσεις αγοράς ή πώλησης, που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε εικασίες για την αύξηση ή τη μείωση των τιμών των ομολόγων – χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε το πλήρες ομόλογο ή να περιμένετε την ωρίμανση. Τα knock-outs προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση: διαπραγμάτευση αγορών ομολόγων με ενσωματωμένα όρια κινδύνου και προκαθορισμένα κόστη, που ορίζονται εκ των προτέρων, ενώ εξακολουθούν να έχουν πλήρη έκθεση στην αγορά.

Γιατί να κάνετε διαπραγμάτευση knock-outs με την Capital.com;

Είτε αντιδράτε σε αποφάσεις επιτοκίων, παρακολουθείτε δεδομένα πληθωρισμού ή ανταποκρίνεστε σε γεωπολιτικές εξελίξεις, η πλατφόρμα μας σας παρέχει τα εργαλεία για να διαπραγματεύεστε τις αγορές ομολόγων με σαφήνεια.

  • Πρόσβαση σε κυρίαρχες αγορές ομολόγων όπως τα ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα γερμανικά Bunds και το χρέος της ζώνης του ευρώ, διαθέσιμα ως CFDs ομολόγων spot και CFDs μελλοντικών συμβολαίων ομολόγων
  • Μπορείτε επίσης να διαπραγματευτείτε επιλεγμένες αγορές ομολόγων με επιλογές knock-out. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων
  • Τιμές σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα αγοράς, με διαφανή spreads και μηδενική προμήθεια (ισχύουν άλλες χρεώσεις)
  • Προηγμένα διαγράμματα, ειδοποιήσεις τιμών και ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των κινήσεων της αγοράς και στη διαχείριση του κινδύνου*

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.

Γιατί να επιλέξετε την Capital.com;

Εύκολη στη χρήση πλατφόρμα

Πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις σε 5,500+ αγορές σε μια απλή και ξεκάθαρη πλατφόρμα και εφαρμογή - κατασκευασμένες να σας δείχνουν όλα όσα πρέπει να βλέπετε και τίποτα που δεν χρειάζεστε.
Ένας αξιόπιστος παγκόσμιος μεσίτης

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας 845,000+ traders από όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας αγαπούν τόσο πολύ, που έχουν διαπραγματευτεί μαζί μας πάνω από $1tn σε όγκο διαπραγματεύσεων.1
Ξεκάθαρες, ανταγωνιστικές προμήθειες

0% προμήθεια, πάντα. 0% χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μη μοχλευμένες μετοχές και CFD κρυπτονομισμάτων. Ελέγξτε τις λοιπές προμήθειες που ισχύουν με την ξεκάθαρη δομή των προμήθειών μας.
Όλα όσα χρειάζεστε στις διαπραγματεύσεις

Συγκρίνετε πολλαπλές αγορές σε γρήγορα διαγράμματα. Βρείτε διαπραγματεύσιμα μοτίβα με 100+ δείκτες. Πραγματοποιήστε διαπραγμάτευση απευθείας από τις ειδήσεις της πλατφόρμας. Απρόσκοπτη ενσωμάτωση των TradingView και MT4. Υπάρχουν και άλλα, αλλά μας τελειώνει ο χώρος!
Οι αγορές σας, η μόχλευση σας

Διαπραγματευτείτε το France 40, το EUR/USD, χρυσό, μετοχές και χιλιάδες άλλα. Επιλέξτε CFD για μόχλευση και knock-outs για ενσωματωμένη διαχείριση κινδύνου.2
Γίνετε καλύτεροι traders

Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στις διαπραγματεύσεις - οδηγούς αγοράς, στρατηγικές διαπραγματεύσεων και πολλά άλλα.
Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

Εμφάνιση των κριτικών μας 4 & 5 αστέρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του χρήστη έχουν σκόπιμα ανωνυμοποιηθεί για να διασφαλιστεί το απόρρητο του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

