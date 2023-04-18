Ομόλογα & Συμβόλαια Mελλοντικής Eκπλήρωσης Oμολόγων

Τι είναι η διαπραγμάτευση ομολόγων;

Η διαπραγμάτευση ομολόγων περιλαμβάνει την κερδοσκοπία για τις κινήσεις τιμών των χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή εταιρείες, όπως τα ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τα βρετανικά Gilts και τα γερμανικά Bunds. Αυτά τα εργαλεία είναι ουσιαστικά δάνεια που παρέχονται από επενδυτές σε εκδότες, οι οποίοι υπόσχονται να αποπληρώσουν το κεφάλαιο με τόκο με την πάροδο του χρόνου.

Οι τιμές των ομολόγων μπορούν να μετακινηθούν ως αντίκτυπος στις αποφάσεις επιτοκίων, τα δεδομένα πληθωρισμού, τις αλλαγές πιστοληπτικής ικανότητας και τη γενικότερη οικονομική αίσθηση.

Αντί να αγοράσετε ομόλογα απευθείας, μπορείτε να διαπραγματευτείτε CFDs σε CFDs ομολόγων spot ή μελλοντικά συμβόλαια CFD ομολόγων.

Τα CFDs της αγοράς ομολόγων παρακολουθούν την τρέχουσα τιμή της υποκείμενης αγοράς ομολόγων. Μπορείτε επίσης να διαπραγματευτείτε επιλεγμένες αγορές ομολόγων με επιλογές knock-out.

Τα CFDs συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων παρακολουθούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με κρατικά ομόλογα, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια και τις οικονομικές συνθήκες μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων.

Και οι δύο μορφές σας επιτρέπουν να κάνετε εικασίες σχετικά με τις κινήσεις τιμών των ομολόγων χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο ομόλογο.

Γιατί να διαπραγματευτείτε ομόλογα;

Οι αγορές ομολόγων μπορούν να προσφέρουν έναν τρόπο να διαφοροποιήσετε τη στρατηγική σας εμπορίου πέρα από μετοχές ή δείκτες. Ως μια παραδοσιακά αγορά χαμηλής μεταβλητότητας, τα κρατικά ομόλογα χρησιμοποιούνται συχνά από τους traders για να διαχειριστούν τον κίνδυνο ή να αντισταθμίσουν άλλες θέσεις.

Οι τιμές των ομολόγων έχουν ιστορικά δείξει μια γενική τάση να κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα επιτόκια – όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τιμές των ομολόγων συχνά μειώνονται, και το αντίστροφο. Αυτή η αντίστροφη σχέση μπορεί να δημιουργήσει δυνητικές ευκαιρίες για να διαπραγματευτεί κανείς τη διάθεση της κεντρικής τράπεζας και τους οικονομικούς κύκλους. Ωστόσο, αυτή η σχέση μπορεί να είναι απρόβλεπτη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων πίεσης στην αγορά. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι αξιόπιστος δείκτης μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Η διαπραγμάτευση ομολόγων μέσω διαπραγμάτευσης CFD σας επιτρέπει επίσης να πάρετε θέσεις αγοράς ή πώλησης, που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε εικασίες για την αύξηση ή τη μείωση των τιμών των ομολόγων – χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε το πλήρες ομόλογο ή να περιμένετε την ωρίμανση. Τα knock-outs προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση: διαπραγμάτευση αγορών ομολόγων με ενσωματωμένα όρια κινδύνου και προκαθορισμένα κόστη, που ορίζονται εκ των προτέρων, ενώ εξακολουθούν να έχουν πλήρη έκθεση στην αγορά.

Είτε αντιδράτε σε αποφάσεις επιτοκίων, παρακολουθείτε δεδομένα πληθωρισμού ή ανταποκρίνεστε σε γεωπολιτικές εξελίξεις, η πλατφόρμα μας σας παρέχει τα εργαλεία για να διαπραγματεύεστε τις αγορές ομολόγων με σαφήνεια.

Πρόσβαση σε κυρίαρχες αγορές ομολόγων όπως τα ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα γερμανικά Bunds και το χρέος της ζώνης του ευρώ, διαθέσιμα ως CFDs ομολόγων spot και CFDs μελλοντικών συμβολαίων ομολόγων

Μπορείτε επίσης να διαπραγματευτείτε επιλεγμένες αγορές ομολόγων με επιλογές knock-out. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων

Τιμές σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα αγοράς, με διαφανή spreads και μηδενική προμήθεια (ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Προηγμένα διαγράμματα, ειδοποιήσεις τιμών και ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των κινήσεων της αγοράς και στη διαχείριση του κινδύνου*

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.