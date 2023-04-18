Ομόλογα & Συμβόλαια Mελλοντικής Eκπλήρωσης Oμολόγων

Η διαπραγμάτευση ομολόγων περιλαμβάνει την κερδοσκοπία για τις κινήσεις τιμών των χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή εταιρείες, όπως τα ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τα βρετανικά Gilts και τα γερμανικά Bunds. Αυτά τα εργαλεία είναι ουσιαστικά δάνεια που παρέχονται από επενδυτές σε εκδότες, οι οποίοι υπόσχονται να αποπληρώσουν το κεφάλαιο με τόκο με την πάροδο του χρόνου.
Οι τιμές των ομολόγων μπορούν να μετακινηθούν ως αντίκτυπος στις αποφάσεις επιτοκίων, τα δεδομένα πληθωρισμού, τις αλλαγές πιστοληπτικής ικανότητας και τη γενικότερη οικονομική αίσθηση.
Αντί να αγοράσετε ομόλογα απευθείας, μπορείτε να διαπραγματευτείτε CFDs σε CFDs ομολόγων spot ή μελλοντικά συμβόλαια CFD ομολόγων.
Και οι δύο μορφές σας επιτρέπουν να κάνετε εικασίες σχετικά με τις κινήσεις τιμών των ομολόγων χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο ομόλογο.
Οι αγορές ομολόγων μπορούν να προσφέρουν έναν τρόπο να διαφοροποιήσετε τη στρατηγική σας εμπορίου πέρα από μετοχές ή δείκτες. Ως μια παραδοσιακά αγορά χαμηλής μεταβλητότητας, τα κρατικά ομόλογα χρησιμοποιούνται συχνά από τους traders για να διαχειριστούν τον κίνδυνο ή να αντισταθμίσουν άλλες θέσεις.
Οι τιμές των ομολόγων έχουν ιστορικά δείξει μια γενική τάση να κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα επιτόκια – όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τιμές των ομολόγων συχνά μειώνονται, και το αντίστροφο. Αυτή η αντίστροφη σχέση μπορεί να δημιουργήσει δυνητικές ευκαιρίες για να διαπραγματευτεί κανείς τη διάθεση της κεντρικής τράπεζας και τους οικονομικούς κύκλους. Ωστόσο, αυτή η σχέση μπορεί να είναι απρόβλεπτη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων πίεσης στην αγορά. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι αξιόπιστος δείκτης μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Η διαπραγμάτευση ομολόγων μέσω διαπραγμάτευσης CFD σας επιτρέπει επίσης να πάρετε θέσεις αγοράς ή πώλησης, που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε εικασίες για την αύξηση ή τη μείωση των τιμών των ομολόγων – χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε το πλήρες ομόλογο ή να περιμένετε την ωρίμανση. Τα knock-outs προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση: διαπραγμάτευση αγορών ομολόγων με ενσωματωμένα όρια κινδύνου και προκαθορισμένα κόστη, που ορίζονται εκ των προτέρων, ενώ εξακολουθούν να έχουν πλήρη έκθεση στην αγορά.
Είτε αντιδράτε σε αποφάσεις επιτοκίων, παρακολουθείτε δεδομένα πληθωρισμού ή ανταποκρίνεστε σε γεωπολιτικές εξελίξεις, η πλατφόρμα μας σας παρέχει τα εργαλεία για να διαπραγματεύεστε τις αγορές ομολόγων με σαφήνεια.
*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.
Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας
Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly
Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη
Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!
Pénzt jó vele kereskedni
Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή
Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.
Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα
Egy jó app. Ajánlani tudom.
Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .
