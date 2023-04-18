Δεν είστε σίγουροι για το τι σημαίνει trading κρυπτονομισμάτων; Ακολουθεί μια επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτή την ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά.
Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων περιλαμβάνει τη λήψη θέσης σχετικά με την άνοδο ή την πτώση της τιμής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπως το bitcoin ή το ether, χρησιμοποιώντας παράγωγα όπως CFD ή knock-outs. Η συγκεκρμένη μέθοδος είναι όμοια με το trading των κλασικών περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές ή εμπορεύματα, δεδομένου ότι διαπραγματεύεστε μόνο την υποκείμενη τιμή του περιουσιακού στοιχείου και δεν το αποκτάτε άμεσα.
Συνήθως θα διαπραγματεύεστε CFD κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας μόχλευση. Αυτό σας δίνει πρόσβαση στην πλήρη αξία της θέσης με σχετικά μικρή δαπάνη, γνωστή ως περιθώριο. Η διαπραγμάτευση με μόχλευση είναι επικίνδυνη, καθώς αυξάνει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες.
Αντίθετα, διαπραγματευτείτε κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας knock-outs και θα γνωρίζετε πάντα πόσο ρίσκαρετε στην αρχή της διαπραγμάτευση σας.
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε θέσεις σε κρυπτονομίσματα αγοράζοντας φυσικά το ψηφιακό νόμισμα χρησιμοποιώντας πορτοφόλια και ανταλλακτήρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κερδοσκοπήσετε με την πτώση της τιμής του και πρέπει να καταβάλετε την πλήρη αξία της θέσης.
Οι άνθρωποι κάνουν trading κρυπτονομισμάτων για διάφορους λόγους, από την ισχυρή κερδοφορία που αντιλαμβάνονται, τη διαφοροποίηση, την αποκεντρωμένη φύση τους και την προσβασιμότητα 24/7 της αγοράς τους. Περιουσιακά στοιχεία όπως το bitcoin έχουν βιώσει περιόδους ακραίας μεταβλητότητας τα τελευταία χρόνια που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, καθιστώντας τα πολύ γνωστά ανάμεσα στους επενδυτές για την πιθανότητα κερδοφορίας τους. Κάποιοι βλέπουν επίσης τα κρυπτονομίσματα ως μια πιθανή αντιστάθμιση έναντι του κινδύνου των κρατικών νομισμάτων ή του πληθωρισμού και άλλοι εκτιμούν την καινοτόμο τεχνολογία blockchain που τα στηρίζει.
Προσφέρουμε διαπραγμάτευση CFD και knock-outs σε κρυπτονομίσματα, δίνοντάς σας έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων χωρίς να χρειάζεται να τα αγοράσετε άμεσα. Μπορείτε να διαπραγματεύεστε 450 ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μαζί μας, με την ελευθερία να κερδοσκοπείτε τόσο από την πτώση όσο και από την άνοδο των τιμών.
Εντοπίστε πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου με τα έξυπνα, ευκολονόητα εργαλεία χαρτογράφησης και ορίστε ειδοποιήσεις τιμών για να ενημερώνεστε για τις σημαντικές κινήσεις της αγοράς. Προστατευτείτε από δυσμενείς κινήσεις της αγοράς με μία ποικιλία από εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των trailing stops που κλειδώνουν τις θετικές κινήσεις της αγοράς και προστατεύουν από τις απώλειες.*
*Η παύση απωλειών δεν είναι εγγυημένη.
* Η μόχλευση ενισχύει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες.
