Περίληψη Βγάζουμε χρήματα από τα spreads, τις εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών, τις προμήθειες μετατροπής νομισμάτων και την overnight χρηματοδότηση. Δεν θα πληρώσετε καμία προμήθεια για τις θέσεις που θα πάρετε μαζί μας.

Ακολουθώντας την αποστολή μας να βοηθάμε τους πελάτες μας να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, έχουμε επενδύσει πολλά σε εργαλεία που βοηθούν τους πελάτες μας να κάνουν διαπραγματεύσεις.

Η Capital.com παρέχει προστασία αρνητικού υπολοίπου για τους πελάτες λιανικής, έτσι ώστε οι απώλειες κατά τη διαπραγμάτευση να μην μπορούν ποτέ να υπερβούν τα κεφάλαια του λογαριασμού. Αν θέλετε να διατηρήσετε μια θέση μετά από μια κλήση περιθωρίου, θα μπορείτε να καταθέσετε περισσότερα κεφάλαια για να καλύψετε την απαίτηση περιθωρίου και να αποτρέψετε το κλείσιμο της διαπραγμάτευσής σας.

Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.

Spreads

Τα spreads είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός διαπραγματεύσιμου τίτλου και αποτελούν τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι μεσίτες, όπως εμείς, κερδίζουν χρήματα. Τα spreads μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο και τις συνθήκες της αγοράς.

Για παράδειγμα, οι αγορές με μεγάλο όγκο συναλλαγών, όπως το EUR/USD ή ο χρυσός, μπορεί να έχουν πιο στενά περιθώρια από τις αγορές με μικρότερο όγκο συναλλαγών, όπως το καλαμπόκι ή ο χυμός πορτοκαλιού. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος διαπραγμάτευσης σε αγορές με υψηλή ρευστότητα μπορεί, σχετικά, να είναι πολύ χαμηλότερο από τις λιγότερο ρευστές αγορές. Ωστόσο, οι λιγότερο ρευστές αγορές παρουσιάζουν συχνά υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας που μπορούν να προσελκύσουν traders με επίγνωση του κινδύνου, παρά το υψηλότερο κόστος.

Εδώ απεικονίζεται η τιμή αγοράς και πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, δείχνοντας το spread από το οποίο προέρχεται η προμήθειά μας. Το μέγεθος του spread μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά, ανάλογα με παράγοντες όπως η ρευστότητα και η μεταβλητότητα της αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι το κόστος των διαπραγματεύσεών σας μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα. Καλό είναι πάντα να βεβαιώνεστε ότι γνωρίζετε το κόστος της διαπραγμάτευσης πριν ανοίξετε μια θέση.

Παράδειγμα spread Ας πούμε ότι εμπορεύεστε ένα συμβόλαιο CFD US 500 που αντιπροσωπεύει 1 δολάριο ανά μονάδα κίνησης του δείκτη. Το spread για τον δείκτη αυτό είναι 0.8 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του spread σας είναι $1 X 0.8 = $0.80. Ανοίγετε μια νέα θέση και αυξάνετε το μέγεθός σας σε 10 συμβόλαια. Το κόστος του spread σας θα είναι τώρα $0.8 X 10 = $8 για τη θέση. Ας πούμε τώρα ότι διαπραγματεύεστε GBP/USD σε ονομαστική αξία £10,000 (γνωστή και ως μίνι-λοτ), με spread 0.00013 για το ζεύγος (που αντιστοιχεί σε 1.3 μονάδες). Θα πληρώσετε 0.00013 Χ 10,000 = το ισοδύναμο των 1,30 δολαρίων σε spread για να ανοίξετε και να κλείσετε τη θέση.

Εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών

Μια τυπική εντολή παύσης απωλειών είναι μια εντολή πώλησης ενός τίτλου σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένο ότι θα εκτελεστεί στην επιθυμητή τιμή, λόγω της "ολίσθησης". Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ενός κενού στην αγορά, μια τυπική παύση θα εκτελεστεί συνήθως στην επόμενη διαθέσιμη τιμή και όχι στο επίπεδο που έχει καθοριστεί. Η ολίσθηση μπορεί να προκύψει σε ασταθείς αγορές ή σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας.

Εν τω μεταξύ, μια εγγυημένη εντολή παύσης απωλειών, ή GSLO, είναι ένας τύπος παύσης που εγγυάται το κλείσιμο μιας διαπραγμάτευσης σε μια συγκεκριμένη τιμή, ανεξάρτητα από την ολίσθηση ή τα κενά της αγοράς. Ενώ οι GSLO μπορούν να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι η διαπραγμάτευσή σας θα εκτελεστεί στην τιμή που περιμένετε, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επίσης επιβαρύνονται με προμήθεια (premium) σε περίπτωση ενεργοποίησης. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα μιας GSLO σε σύγκριση με μια τυπική παύση.

Overnight χρηματοδότηση

Η overnight χρηματοδότηση είναι η τυπική ημερήσια χρέωση του κλάδου που καταβάλλεται αν κρατάτε μια θέση σε εμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το χρεώνουμε για να αναπληρώσουμε το κόστος του δανεισμού χρημάτων σε θέσεις με μόχλευση εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας μιας αγοράς. Ωστόσο, μπορεί επίσης να σας πιστωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις όταν κατέχετε μια βραχυπρόθεσμη θέση.

Η overnight χρηματοδότηση υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύεστε. Οι παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν περιλαμβάνουν δείκτες αναφοράς επιτοκίων (για παράδειγμα SONIA ή SOFR), προσαρμογή overnight βάσης, overnight επιτόκιο swap και την ημερήσια προμήθειά μας. Μια πλήρης ανάλυση των στοιχείων της χρέωσης ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, καθώς και παραδείγματα διαπραγματεύσεων που δείχνουν πώς εφαρμόζεται, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας χρεώσεις και προμήθειες.

