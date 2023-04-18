Αποκτήστε θέσεις χωρίς ρίσκο σε εκατοντάδες διεθνείς αγορές με εικονικά κεφάλαια στην εύχρηστη πλατφόρμα μας.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό;
Η εξάσκηση με ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό διαπραγματεύσεων είναι η ιδανική εισαγωγή στις αγορές, βοηθώντας σας να μάθετε τις αρχές της διαπραγμάτευσης χωρίς ρίσκο.
Με πάνω από $100,000 σε εικονικά κεφάλαια, μπορείτε να αποκτήσετε θέσεις σε forex, εμπορεύματα, δείκτες και μετοχές χρησιμοποιώντας CFDs, χωρίς να ρισκάρετε αληθινά χρήματα.
Είτε στην εφαρμογή για κινητά, είτε στον υπολογιστή σας, εξερευνήστε την εύκολη για πλοήγηση, εύχρηστη πλατφόρμα μας και χτίστε τις ικανότητές σας με 8 χρονικά πλαίσια, 100+ δείκτες και μια σουίτα εργαλείων σχεδίασης μέσα από 6 τύπους διαγραμμάτων. Μπορείτε, επίσης, να μαθαίνετε όσο διαπραγματεύεστε με την ενσωματωμένη ροή του Reuters, που σας φέρνει τα τελευταία νέα στην επιλεγμένη σας αγορά, καθώς και με τη σουίτα με εκπαιδευτικό υλικό, όπως webinars, γλωσσάρια και επεξηγηματικά άρθρα.
Η δημιουργία και η διαπραγμάτευση σε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό είναι το φυσικό σας πρώτο βήμα για να γίνετε και εσείς ένας από τους 845,000,000 κατόχους live λογαριασμού. Ξεκινήστε, λοιπόν, το διαπραγματευτικό σας ταξίδι με έναν πολυβραβευμένο πάροχο σήμερα.
Ξεκινήστε από την αρχή και ανακαλύψτε τα βασικά της διαπραγμάτευσης με τον οδηγό μας για αρχάριους.
Γνωρίζοντας το πώς να διαχειριστείτε το ρίσκο σας είναι μια βασική διαπραγματευτική ικανότητα.
Εξρευνήστε τις κύριες αγορές που προσφέρουμε και πώς να διαπραγματευτείτε σε αυτές.
Ανακαλύψτε την εύκολη και φιλική προς το χρήστη τεχνολογία με 100+ δείκτες διαγράμματος και ενσωματωμένη διαχείριση κινδύνου.
Απολαύστε μια εξορθολογισμένη εμπειρία διαπραγματεύσεων με όλες τις βασικές μας λειτουργίες στην παλάμη του χεριού σας και διαπραγματευτείτε σε χιλιάδες αγορές εν κινήσει. Εξρευνήστε τη διαπραγματευτική εφαρμογή σκανάροντας τον κωδικό QR.
Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας
Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly
Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη
Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!
Pénzt jó vele kereskedni
Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή
Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.
Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα
Egy jó app. Ajánlani tudom.
Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .
Εμφάνιση των κριτικών μας 4 & 5 αστέρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του χρήστη έχουν σκόπιμα ανωνυμοποιηθεί για να διασφαλιστεί το απόρρητο του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.